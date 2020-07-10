Источник рассказал о связи дела Фургала и хабаровских депутатов

"Они (дела) не объединены пока, но разработка одна", - сказал собеседник агентства, напомнив, что статьи обвинения разные и депутатам вменяют в вину экономическое преступление.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.

В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.