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Источник рассказал о связи дела Фургала и хабаровских депутатов
Уголовные дела хабаровского губернатора Сергея Фургала о причастности к организации убийства и депутатов хабаровской краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:09
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

Источник рассказал о связи дела Фургала и хабаровских депутатов

12:09 10.07.2020
19838
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Уголовные дела хабаровского губернатора Сергея Фургала о причастности к организации убийства и депутатов хабаровской краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова о покушении на мошенничество ведутся по одной разработке, хотя пока и не объединены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом их расследования.
Козлов и Кузнецов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь" компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания Фургала, а в пятницу арестованы. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Губернатора подозревают в причастности к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Ранее источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали подозреваемые в этом преступлении. Среди подозреваемых в этом убийстве - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой. Тот же источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, что повлияло на появление уголовного дела против него.
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Вчера, 20:21
Источник рассказал о допросе Фургала
"Они (дела) не объединены пока, но разработка одна", - сказал собеседник агентства, напомнив, что статьи обвинения разные и депутатам вменяют в вину экономическое преступление.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский – партии, от которой Фургал выиграл региональные выборы в 2018 году, – связал уголовное дело хабаровского губернатора именно с конфликтом на "Амурстали". По мнению Жириновского, Фургал мешал основному акционеру "Амурстали" Павлу Бальскому получить полный контроль над предприятием.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.
В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор - Григорий Фрейдин. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.
Сергей Фургал
Вчера, 14:55
Стала известна информация о собственности Фургала
2415028
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
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