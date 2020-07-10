Более 780 россиян вернулись из Таджикистана на родину с конца июня

ДУШАНБЕ, 10 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Из Таджикистана на родину с конца июня по 9 июля вернулись 783 гражданина России, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского дипведомства в Душанбе.
"За этот период состоялись семь рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр", на которых из Таджикистана на родину вернулись 783 россиянина", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, этими рейсами в Россию вылетел 351 гражданин Таджикистана, имевший основания для въезда в Россию, двое граждан Армении, следовавших транзитом в государство своей принадлежности.
Семь рейсов были совершены в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
"Выражаем благодарность российским и таджикским ведомствам, а также авиакомпаниям двух стран за эффективное взаимодействие, которые сделало эти рейсы возможными. Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается", - добавили в посольстве.