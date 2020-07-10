Более 780 россиян вернулись из Таджикистана на родину с конца июня

"За этот период состоялись семь рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр", на которых из Таджикистана на родину вернулись 783 россиянина", - рассказал собеседник агентства.

"Выражаем благодарность российским и таджикским ведомствам, а также авиакомпаниям двух стран за эффективное взаимодействие, которые сделало эти рейсы возможными. Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается", - добавили в посольстве.