Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат

"Мы действительно не знаем, есть ли у Сергея Ивановича адвокат. Мы не знаем, известно ли об этом его супруге и родственникам", - сказал представитель пресс-службы главы края.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Источник РИА Новости, знакомый с расследованием, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.