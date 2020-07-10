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Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат
Пресс-служба губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого задержали в четверг и отправили в Москву, не знает, есть ли у него адвокат, сообщил РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:43
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
происшествия
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353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровский край, происшествия

Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат

04:43 10.07.2020
559
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Пресс-служба губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого задержали в четверг и отправили в Москву, не знает, есть ли у него адвокат, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.
Как сообщил РИА Новости в четверг вечером ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, Фургал находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Как ожидается, в пятницу Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте губернатора.
"Мы действительно не знаем, есть ли у Сергея Ивановича адвокат. Мы не знаем, известно ли об этом его супруге и родственникам", - сказал представитель пресс-службы главы края.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Источник РИА Новости, знакомый с расследованием, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
04:35
В Хабаровске не знают, когда решится вопрос с главой кабмина региона
Одновременно с Фургалом задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. До этого был депутатом Госдумы в трех созывах. За Фургала публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
00:39
Фургал находится в двухместной камере без соседа
020100
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРХабаровский крайПроисшествия
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