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Фургал находится в двухместной камере без соседа
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в изоляторе временного содержания в двухместной камере, но без соседа, сообщил РИА Новости ответственный... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T00:39
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
госдума рф
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, госдума рф, происшествия

Фургал находится в двухместной камере без соседа

00:39 10.07.2020
1013
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в изоляторе временного содержания в двухместной камере, но без соседа, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
"Сегодня вечером члены ОНК Москвы посетили Сергея Фургала. В настоящее время он доставлен в ИВС-1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). Он находится в двухместной камере, соседа пока нет", - сказал Мельников.
"Виновным себя Фургал не признаёт. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось", - добавил Мельников.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Вчера, 20:21
Источник рассказал о допросе Фургала
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Одновременно с Фургалом задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 17:06
МВД опровергло данные о рассылке "писем" подписавшим петицию за Фургала
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Вчера, 15:45
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
3312017
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРГосдума РФПроисшествия
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