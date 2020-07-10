Фургал находится в двухместной камере без соседа

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в изоляторе временного содержания в двухместной камере, но без соседа, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников

"Сегодня вечером члены ОНК Москвы посетили Сергея Фургала. В настоящее время он доставлен в ИВС-1 ГУМВД России по городу Москве (Петровка, 38). Он находится в двухместной камере, соседа пока нет", - сказал Мельников.

"Виновным себя Фургал не признаёт. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось", - добавил Мельников.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.

Одновременно с Фургалом задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).