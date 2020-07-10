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Фургал не признал вину
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в изоляторе временного... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T04:49
уголовное дело сергея фургала
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
сергей фургал
онк
происшествия
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Кремль решил устранить неугодного , который сам не захотел уходить. достали какой-то компромат и сделали сшили уголовное дело. а как показания выбивают у тех,кто уже сидит пытками,мы знаем. мерзко это все и приведет к негативным последствиям в России.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_0:27:1159:679_1400x0_80_0_0_7f21c3e39e556b41cc48520bbdf8fe83.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, общественно-наблюдательная комиссия (онк), сергей фургал, онк, происшествия

Фургал не признал вину

00:02 10.07.2020 (обновлено: 04:49 10.07.2020)
24686
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину, сообщает RT.

"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего", — заявил он.

Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 14:09
Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
По словам специального корреспондента RT и члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".
"Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают", — добавляет RT.
Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Фургала содержат в ИВС-1 на Петровке, 38 — в двухместной камере, соседа у него пока нет.
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Вчера, 20:21
Источник рассказал о допросе Фургала

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Одновременно с Фургалом задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входивших в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 17:06
МВД опровергло данные о рассылке "писем" подписавшим петицию за Фургала
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году — для убийства это 15 лет.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер партии Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 16:18
Пассажиры летевшие с Фургалом рассказали о рейсе с губернатором
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Уголовное дело Сергея ФургалаОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Сергей ФургалОНКПроисшествия
Популярные комментарии
Кремль решил устранить неугодного , который сам не захотел уходить. достали какой-то компромат и сделали сшили уголовное дело. а как показания выбивают у тех,кто уже сидит пытками,мы знаем. мерзко это все и приведет к негативным последствиям в России.
10 июля, 00:46
АПАлександр Перов
32201041
Уныло. Очередная "ефремовщина".
10 июля, 00:16
Айрат Сагиндыков
20100021
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