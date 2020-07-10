Фургал не признал вину

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Задержанный губернатор Хабаровского края Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину, сообщает RT

"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего", — заявил он.

По словам специального корреспондента RT и члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".

"Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают", — добавляет RT.

Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Фургала содержат в ИВС-1 на Петровке, 38 — в двухместной камере, соседа у него пока нет.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.

Одновременно с Фургалом задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входивших в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году — для убийства это 15 лет.