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Лучшие фото недели: гроза, протест невест и маска из золота
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:42
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353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, артём дзюба, праздник ивана купалы, умбрия, дональд трамп, ява (остров), великобритания, москва, калифорния, шэньян, рим, тайбэй, белоруссия, республика крым, колката, шри-ланка, ньюкасл, япония, белград (город), сша, фото, фото

Лучшие фото недели: гроза, протест невест и маска из золота

11:10 10.07.2020 (обновлено: 11:42 10.07.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Sandy Huffaker

Девушка позирует фотографу на пляже в Калифорнии.

Девушка позирует фотографу на пляже в Сан-Диего, Калифорния
1 из 30

Девушка позирует фотографу на пляже в Калифорнии.

© AFP 2020 / Sandy Huffaker
© Фото : ФК "Зенит" / Перейти в фотобанк

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на церемонии вручения Кубка чемпионов России.

Игрок ФК Зенит Артём Дзюба на церемонии вручения кубка чемпионов России
2 из 30

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на церемонии вручения Кубка чемпионов России.

© Фото : ФК "Зенит"
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© РИА Новости / Евгений Биятов

Ливень в Москве.

Люди во время дождя в Москве
3 из 30

Ливень в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© REUTERS / Rebecca Naden

На газоне у площади Королевы в Бристоле нарисовали сердца для отдыха с соблюдением социальной дистанции.

Люди отдыхают на газоне в Бристоле, Великобритания
4 из 30

На газоне у площади Королевы в Бристоле нарисовали сердца для отдыха с соблюдением социальной дистанции.

© REUTERS / Rebecca Naden
© РИА Новости / Максим Блинов

Полная Луна в небе над Москвой.

Полнолуние, наблюдаемое в Москве
5 из 30

Полная Луна в небе над Москвой.

© РИА Новости / Максим Блинов
© REUTERS / Toby Melville

Посетители экстремального аттракциона в британском "Торп-парке".

Люди на аттракционе в парке Thorpe Park в Чертси, Великобритания
6 из 30

Посетители экстремального аттракциона в британском "Торп-парке".

© REUTERS / Toby Melville
© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Девушка и юноша прыгают через костер на празднике Ивана Купалы в одном из древнейших белорусских городов Турове.

Девушка и юноша прыгают через огонь на празднике Ивана Купалы на берегу залива Припяти в древнем белорусском Турове
7 из 30

Девушка и юноша прыгают через костер на празднике Ивана Купалы в одном из древнейших белорусских городов Турове.

© РИА Новости / Виктор Драчев
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© REUTERS / Lee Smith

Девушки возле паба в Ньюкасле.

Девушки возле паба в Ньюкасле, Великобритания
8 из 30

Девушки возле паба в Ньюкасле.

© REUTERS / Lee Smith
© AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой в Белом доме
9 из 30

Президент США Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой в Белом доме.

© AP Photo / Evan Vucci
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Пассажиры едут в переполненном поезде в Коломбо на Шри-Ланке.

Пассажиры едут в переполненном поезде в Коломбо, Шри-Ланка
10 из 30

Пассажиры едут в переполненном поезде в Коломбо на Шри-Ланке.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Горожане отдыхают у фонтана в московском парке искусств "Музеон".

Люди отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
11 из 30

Горожане отдыхают у фонтана в московском парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка прыгает с пирса на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму.

Девушка прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
12 из 30

Девушка прыгает с пирса на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Jon Nazca

Мужчина в костюме святого Фермина в Памплоне, где из-за коронавируса отменили знаменитую фиесту и забег с быками.

Мужчина в костюме св. Фермина на балконе в Памплоне, где отменили фестиваль Сан-Фермин
13 из 30

Мужчина в костюме святого Фермина в Памплоне, где из-за коронавируса отменили знаменитую фиесту и забег с быками.

© REUTERS / Jon Nazca
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
14 из 30

Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / Stringer

Индиец Махараштра Шанкар Кураде, который очень любит драгоценности, заказал у ювелира золотую маску для защиты от коронавируса.

Шанкар Кураде в защитной маске из золота в индийском городе Пуна
15 из 30

Индиец Махараштра Шанкар Кураде, который очень любит драгоценности, заказал у ювелира золотую маску для защиты от коронавируса.

© REUTERS / Stringer
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Девушка загорает на Патриарших прудах в жаркий день в Москве.

Жара в Москве
16 из 30

Девушка загорает на Патриарших прудах в жаркий день в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AP Photo / Andre Penner

Работник ресторана в Сан-Паулу моет окна перед открытием заведения после карантина.

Работник ресторана в Сан-Паулу моет окна перед открытием заведения после карантина
17 из 30

Работник ресторана в Сан-Паулу моет окна перед открытием заведения после карантина.

© AP Photo / Andre Penner
© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar

Буддийские монахи и дети наблюдают с крыши за взлетом самолета из международного аэропорта имени Нетаджи Субхас Чандра Боса в Калькутте.

Буддийские монахи и дети с крыши наблюдают за взлетом самолета из международного аэропорта имени Нетаджи Субхас Чандра Боса в Калькутте
18 из 30

Буддийские монахи и дети наблюдают с крыши за взлетом самолета из международного аэропорта имени Нетаджи Субхас Чандра Боса в Калькутте.

© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar
© AFP 2020 / STR

Мужчины выполняют упражнения в Шэньяне, Китай.

Мужчины выполняют упражнения в Шеньяне, Китай
19 из 30

Мужчины выполняют упражнения в Шэньяне, Китай.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Люди фотографируются в цветочных полях горного города Кастеллуччо в Умбрии.

Люди фотографируются на цветущих полях чечевицы и мака в Кастеллуччо, Умбрия
20 из 30

Люди фотографируются в цветочных полях горного города Кастеллуччо в Умбрии.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на учениях в Подмосковье.

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
21 из 30

Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на учениях в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AFP 2020 / Benson Ibeabuchi

Студентка танцевальной академии выступает на улице в крупнейшем городе Нигерии Лагосе.

Студентка танцевальной академии выступает на улице в Лагосе, Нигерия
22 из 30

Студентка танцевальной академии выступает на улице в крупнейшем городе Нигерии Лагосе.

© AFP 2020 / Benson Ibeabuchi
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанк

Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа.

Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
23 из 30

Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа.

© РИА Новости / Александар Джорович
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© AP Photo / Riccardo De Luca

Невесты, чьи свадебные церемонии были отложены из-за пандемии, надели свадебные платья и устроили возле знаменитого фонтана Треви в Риме пикет против ограничительных мер.

Женщины, чьи свадебные церемонии были отложены из-за пандемии, позируют фотографу во время протеста невест в Риме
24 из 30

Невесты, чьи свадебные церемонии были отложены из-за пандемии, надели свадебные платья и устроили возле знаменитого фонтана Треви в Риме пикет против ограничительных мер.

© AP Photo / Riccardo De Luca
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает в районе залива Шумиха на берегу Красноярского моря.
Девушка отдыхает в районе залива Шумиха на берегу Красноярского моря
25 из 30
Девушка отдыхает в районе залива Шумиха на берегу Красноярского моря.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2020 / Getty Images//Timothy Ivy

Бык сбрасывает наездника во время родео в США.

Бык сбрасывает наездника во время родео God and Country в Такстоне, США
26 из 30

Бык сбрасывает наездника во время родео в США.

© AFP 2020 / Getty Images//Timothy Ivy
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза в Москве.
Гроза в Москве
27 из 30
Гроза в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© REUTERS / KyodoПоиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии.
Поиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии
28 из 30
Поиск пропавших после оползня в поселке Цунаги на юге Японии.
© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

На традиционном фестивале Ядня Касада жители острова Ява ловят монеты и еду, приносимые в жертву вулкану Бромо.

Жители острова Ява ловят монеты и еду, приносимые в жертву вулкану Бромо, во время традиционного фестиваля Ядня Касада на острове Ява в Индонезии
29 из 30

На традиционном фестивале Ядня Касада жители острова Ява ловят монеты и еду, приносимые в жертву вулкану Бромо.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru
© AFP 2020 / Sam Yeh

Продавщица шляп около зоопарка в Тайбэе.

Продавщица шляп около зоопарка в Тайбэе
30 из 30

Продавщица шляп около зоопарка в Тайбэе.

© AFP 2020 / Sam Yeh
8933007
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