Лучшие фото недели: гроза, протест невест и маска из золота

Девушка позирует фотографу на пляже в Калифорнии.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на церемонии вручения Кубка чемпионов России.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на церемонии вручения Кубка чемпионов России.
Ливень в Москве.
На газоне у площади Королевы в Бристоле нарисовали сердца для отдыха с соблюдением социальной дистанции.
На газоне у площади Королевы в Бристоле нарисовали сердца для отдыха с соблюдением социальной дистанции.
Полная Луна в небе над Москвой.
Посетители экстремального аттракциона в британском "Торп-парке".
Девушка и юноша прыгают через костер на празднике Ивана Купалы в одном из древнейших белорусских городов Турове.
Девушка и юноша прыгают через костер на празднике Ивана Купалы в одном из древнейших белорусских городов Турове.
Девушки возле паба в Ньюкасле.
Президент США Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп размахивает бейсбольной битой в Белом доме.
Пассажиры едут в переполненном поезде в Коломбо на Шри-Ланке.
Горожане отдыхают у фонтана в московском парке искусств "Музеон".
Горожане отдыхают у фонтана в московском парке искусств "Музеон".
Девушка прыгает с пирса на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму.
Девушка прыгает с пирса на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму.
Мужчина в костюме святого Фермина в Памплоне, где из-за коронавируса отменили знаменитую фиесту и забег с быками.
Мужчина в костюме святого Фермина в Памплоне, где из-за коронавируса отменили знаменитую фиесту и забег с быками.
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.
Индиец Махараштра Шанкар Кураде, который очень любит драгоценности, заказал у ювелира золотую маску для защиты от коронавируса.
Индиец Махараштра Шанкар Кураде, который очень любит драгоценности, заказал у ювелира золотую маску для защиты от коронавируса.
Девушка загорает на Патриарших прудах в жаркий день в Москве.
Девушка загорает на Патриарших прудах в жаркий день в Москве.
Работник ресторана в Сан-Паулу моет окна перед открытием заведения после карантина.
Работник ресторана в Сан-Паулу моет окна перед открытием заведения после карантина.
Буддийские монахи и дети наблюдают с крыши за взлетом самолета из международного аэропорта имени Нетаджи Субхас Чандра Боса в Калькутте.
Буддийские монахи и дети наблюдают с крыши за взлетом самолета из международного аэропорта имени Нетаджи Субхас Чандра Боса в Калькутте.
Мужчины выполняют упражнения в Шэньяне, Китай.
Люди фотографируются в цветочных полях горного города Кастеллуччо в Умбрии.
Люди фотографируются в цветочных полях горного города Кастеллуччо в Умбрии.
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на учениях в Подмосковье.
Военнослужащий мотострелкового полка Таманской дивизии на учениях в Подмосковье.
Студентка танцевальной академии выступает на улице в крупнейшем городе Нигерии Лагосе.
Студентка танцевальной академии выступает на улице в крупнейшем городе Нигерии Лагосе.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа.
Невесты, чьи свадебные церемонии были отложены из-за пандемии, надели свадебные платья и устроили возле знаменитого фонтана Треви в Риме пикет против ограничительных мер.
Невесты, чьи свадебные церемонии были отложены из-за пандемии, надели свадебные платья и устроили возле знаменитого фонтана Треви в Риме пикет против ограничительных мер.
Бык сбрасывает наездника во время родео в США.
На традиционном фестивале Ядня Касада жители острова Ява ловят монеты и еду, приносимые в жертву вулкану Бромо.
На традиционном фестивале Ядня Касада жители острова Ява ловят монеты и еду, приносимые в жертву вулкану Бромо.
Продавщица шляп около зоопарка в Тайбэе.