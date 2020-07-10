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Холера вместо коронавируса: чем опасно купание в запрещенных местах
В Москве купаться пока нельзя, но причина не в качестве воды, а в коронавирусе. Подмосковные пляжи открылись еще на прошлой неделе, в Саратове об этом сообщили... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, москва, тверская область, саратов

Холера вместо коронавируса: чем опасно купание в запрещенных местах

08:00 10.07.2020 (обновлено: 10:57 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже реки Обь возле парка Бугринская роща в Новосибирске
Отдыхающие на пляже реки Обь возле парка Бугринская роща в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В Москве купаться пока нельзя, но причина не в качестве воды, а в коронавирусе. Подмосковные пляжи открылись еще на прошлой неделе, в Саратове об этом сообщили преждевременно, зато в Тверской области все в порядке: паразитов не нашли. О том, чем опасно купание в неположенных местах в пресных водоемах и реально ли в воде подхватить коронавирус, — в материале РИА Новости.

Без клещей и личинок

"Обследование зон отдыха и допуск к купанию проводится каждый год перед началом и во время сезона, — поясняет санитарный врач Николай Дубинин. — Основанием для запрета может быть загрязнение воды или неисполнение работ по обустройству и профилактике".

Он уточняет, что необходима обработка против клещей и личинок комаров, песок должен быть качественным и безопасным, а вода — под лабораторным контролем.
В непригодных для купания водоемах есть риск подхватить болезни глаз (конъюнктивит, блефарит), ушей (наружный отит), острые кишечные инфекции (дизентерию, сальмонеллез, аденовирусную инфекцию, ротавирус и энтеровирус).
© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
© Алексей Куденко
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Пляжный отдых в Москве
Энтеровирусы, добавляет эксперт, поражают многие ткани и органы организма: центральную нервную систему, сердце, печень, легкие, почки.
Более того, в воде можно заразиться гепатитом А, полиомиелитом, холерой.

Птиц и зверей обходим стороной

Специалисты советуют не купаться вместе с утками, лебедями, гусями, чайками. В таких местах высока вероятность церкариоза (шистосоматидного дерматита, или зуда купальщика), поскольку там распространены личинки плоских червей класса трематод, которые паразитируют не только на пернатых, но и на человеке.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГосударственный природный комплексный заказник "Лебединый"
Государственный природный комплексный заказник Лебединый
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Заразиться можно даже на рыбалке. Особенно опасны неглубокие водоемы с обилием уток. Птичьи церкарии (личинки) в человеке не живут, но вызывают сильную аллергическую реакцию и серьезные нарушения.

"Опасен лептоспироз — острое инфекционное заболевание из группы зоонозов (когда люди инфицируются от животных), — говорит хирург, кандидат медицинских наук Сергей Федосов. — Человек заражается при купании или, например, используя посуду, вымытую в водоеме".

Вирусы проникают через слизистую и кожу, особенно если есть ссадины, потертости, царапины.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже в районе Строгино
Отдыхающие загорают на пляже в районе Строгино
© РИА Новости / Антон Денисов
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Отдыхающие загорают на пляже в районе Строгино
На самом пляже, тем более если он травянистый, например у лесного водоема, отдыхающих подстерегают клещи — переносчики нескольких десятков заболеваний. Самое опасное — энцефалит, наиболее распространенное — боррелиоз. Энцефалит поражает головной или спинной мозг, что приводит к параличу и даже гибели. Боррелиоз похож на обычную простуду, но не исключены последствия через несколько лет — хронический артрит или другие осложнения.
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Коронавирус выживает?

А вот подцепить COVID-19 при купании, по словам экспертов, маловероятно. "Вирус в воде, как в пресной, так и морской, долго не живет, да и концентрация, достаточная для заражения, там невозможна", — отмечает профессор Андрей Малявин, генеральный директор Центра респираторной медицины, автор научных исследований по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.
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Он рекомендует соблюдать общие правила социальной дистанции в полтора-два метра. А вот маски на свежем воздухе, уточняет эксперт, обязательны только для инфицированных. Здоровым же сейчас в любом случае лучше всего избегать лишних контактов и больше времени проводить на природе.
Синоптики прогнозируют, что в эти выходные во многих регионах России, в том числе Центральной части, снова будет жарко. Список безопасных водоемов есть на сайте территориального управления Роспотребнадзора. Это гарантия того, что вода проверена — и не раз — и соответствует всем нормам.
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