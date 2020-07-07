Власти Саратова извинились за ложные данные об открытии сезона на пляже

По данным пресс-службы мэрии, 3 июля администрация города распространила информацию об открытии купального сезона на пляже "Городские пески", но она оказалась преждевременной.

В пресс-службе подчеркнули, что администрация города закрепленную за ней территорию пляжа своевременно подготовила к началу летнего сезона и получила все необходимые разрешительные документы.