Власти Саратова извинились за ложные данные об открытии сезона на пляже

САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Администрация Саратова во вторник извинилась перед жителями за то, что ранее ошибочно сообщила об открытии купального сезона на пляже "Городские пески", пояснив, что власти воспользовались неверными сведениями от арендатора этого популярного места отдыха горожан.
По данным пресс-службы мэрии, 3 июля администрация города распространила информацию об открытии купального сезона на пляже "Городские пески", но она оказалась преждевременной.
"Мэрию города ввел в заблуждение водопользователь… Дело в том, что водопользователем акватории является частное юридическое лицо "Парк Горького". По информации от него, открыть купальный сезон им мешали претензии государственной инспекции маломерных судов, которые были устранены. Именно со слов организации "Парк Горького" в пятницу было объявлено о начале купального сезона... Однако, как стало известно, предприниматель не имеет до сих пор разрешения от Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что администрация города закрепленную за ней территорию пляжа своевременно подготовила к началу летнего сезона и получила все необходимые разрешительные документы.
"Пресс-служба мэрии приносит извинения за распространенную ранее информацию", - отмечается в сообщении.