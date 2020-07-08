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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Комфортная, солнечная погода ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:46
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