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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Комфортная, солнечная погода ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T11:46
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

11:46 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди пересекают дорогу по пешеходному переходу в Москве
Люди пересекают дорогу по пешеходному переходу в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди пересекают дорогу по пешеходному переходу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комфортная, солнечная погода ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"В выходные будет хорошая погода. У нас во второй половине дня в воскресенье местами может собраться небольшой дождь, а так погода без осадков и умеренно тепло. Если в воскресенье до 28 градусов может повыситься температура, то в субботу довольно комфортные 25-26 градусов", - рассказала Позднякова.
По ее словам, погода будет очень хорошая для отдыха: в меру жарко, и много солнца.
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