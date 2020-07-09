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Адвокат попросил привлечь Фургала по делу о пожаре в палаточном лагере
Адвокат Игорь Трунов заявил РИА Новости, что просит привлечь хабаровского губернатора Сергея Фургала по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:53
сергей фургал
игорь трунов
лдпр
хабаровский край
происшествия
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сергей фургал, игорь трунов, лдпр, хабаровский край, происшествия

Адвокат попросил привлечь Фургала по делу о пожаре в палаточном лагере

19:53 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов заявил РИА Новости, что просит привлечь хабаровского губернатора Сергея Фургала по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми".
"Завтра мы подадим заявление в Следственный комитет", - сообщил Трунов, который представляет интересы семей пострадавших и погибших. Он просит привлечь Фургала к ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также халатность.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 17:06
МВД опровергло данные о рассылке "писем" подписавшим петицию за Фургала
"Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги, и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов", - сказал адвокат.
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находился под домашним арестом.
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Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
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Сергей ФургалИгорь ТруновЛДПРХабаровский крайПроисшествия
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