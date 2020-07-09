Трубкозубы изменили свое поведение из-за глобального потепления

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Южноафриканские ученые обнаружили, что трубкозубы, обычно активные только ночью, начали выходить на поиски пропитания в дневное время. Исследователи предполагают, что это связано с климатическими изменениями и нехваткой пищи. Нарушение суточного ритма, по мнению биологов, может негативно сказаться на выживаемости этих редких млекопитающих и привести к нарушению экосистемы в целом. Результаты исследования Южноафриканские ученые обнаружили, что трубкозубы, обычно активные только ночью, начали выходить на поиски пропитания в дневное время. Исследователи предполагают, что это связано с климатическими изменениями и нехваткой пищи. Нарушение суточного ритма, по мнению биологов, может негативно сказаться на выживаемости этих редких млекопитающих и привести к нарушению экосистемы в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

Африканский трубкозуб — единственный современный представитель реликтового отряда трубкозубых. Животные сохранились только в Африке , к югу от Сахары . Они ведут одиночный образ жизни, живут в норах, питаются муравьями и термитами.

Раньше увидеть трубкозуба было почти невозможно, так как они выходили на охоту только ночью. Теперь же наблюдение за трубкозубами в засушливых районах юга Африки стало обычным развлечением туристов.

Биологи из лаборатории физиологии сохранения дикой природы Витватерсрандского университета в ЮАР совместно с коллегами из Кейптаунского университета и Университета Претории в течение трех лет изучали образ жизни и активность трубкозубов в заповеднике Цвалу в пустыне Калахари, а также измеряли температуру тела животных. Результаты показали, что переход от ночной активности к дневной связан с потеплением.

Изучив спутниковые снимки, ученые выяснили, что по мере усиления засухи и деградации растительности, которой питаются муравьи и термиты, трубкозубам приходилось пробегать все большие расстояния в поисках пищи. Ночи им теперь уже не хватает, и голодные животные продолжают охоту и после восхода солнца.

"Мы подозревали, что причиной была засуха, — приводятся в пресс-релизе Витватерсрандского университета слова руководителя исследования Робина Хетема (Robyn Hetem), — но нам нужен был долгосрочный, всеобъемлющий набор данных, подтверждающий, что такое необычное поведение связано именно с засухой".

И так крайне бедная растительность пустыни Калахари в последние годы почти совсем исчезла, что нарушило пищевую цепочку.

"Ужасно больно наблюдать, как наши трубкозубы умирают от голода", — говорит первый автор статьи доктор Нора Вейер (Nora Weyer).

Еще одной причиной уменьшения численности популяции зверьков стало ухудшение условий жизни. Раньше они экономили энергию, отсыпаясь днем, в жару, а ночью, когда становилось прохладно, выходили поохотиться. Теперь им приходится бегать по пустыне под палящим солнцем.

"В прошлом трубкозубы справлялись с суровыми условиями Калахари, но становится все жарче и суше. Изменения климата могут стать слишком тяжелым испытанием для этих животных", — продолжает Вейер.

"Поскольку Калахари — уникальная и крайне уязвимая экосистема, мы должны понять, смогут ли ее обитатели справиться с меняющимися условиями", — поддерживает эту мысль еще один автор статьи профессор Андреа Фуллер (Andrea Fuller), руководитель проекта "Исчезающие экосистемы Калахари" (KEEP).