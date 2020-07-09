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Трубкозубы изменили свое поведение из-за глобального потепления
Южноафриканские ученые обнаружили, что трубкозубы, обычно активные только ночью, начали выходить на поиски пропитания в дневное время. Исследователи... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:07
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биология, климат, земля - риа наука, африка, экология

Трубкозубы изменили свое поведение из-за глобального потепления

18:07 09.07.2020
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© Фото : Nora Weyer/Wits UniversityАфриканский трубкозуб Orycteropus afer
Африканский трубкозуб Orycteropus afer
© Фото : Nora Weyer/Wits University
Африканский трубкозуб Orycteropus afer
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Южноафриканские ученые обнаружили, что трубкозубы, обычно активные только ночью, начали выходить на поиски пропитания в дневное время. Исследователи предполагают, что это связано с климатическими изменениями и нехваткой пищи. Нарушение суточного ритма, по мнению биологов, может негативно сказаться на выживаемости этих редких млекопитающих и привести к нарушению экосистемы в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.
Африканский трубкозуб — единственный современный представитель реликтового отряда трубкозубых. Животные сохранились только в Африке, к югу от Сахары. Они ведут одиночный образ жизни, живут в норах, питаются муравьями и термитами.
Раньше увидеть трубкозуба было почти невозможно, так как они выходили на охоту только ночью. Теперь же наблюдение за трубкозубами в засушливых районах юга Африки стало обычным развлечением туристов.
Биологи из лаборатории физиологии сохранения дикой природы Витватерсрандского университета в ЮАР совместно с коллегами из Кейптаунского университета и Университета Претории в течение трех лет изучали образ жизни и активность трубкозубов в заповеднике Цвалу в пустыне Калахари, а также измеряли температуру тела животных. Результаты показали, что переход от ночной активности к дневной связан с потеплением.
Изучив спутниковые снимки, ученые выяснили, что по мере усиления засухи и деградации растительности, которой питаются муравьи и термиты, трубкозубам приходилось пробегать все большие расстояния в поисках пищи. Ночи им теперь уже не хватает, и голодные животные продолжают охоту и после восхода солнца.
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"Мы подозревали, что причиной была засуха, — приводятся в пресс-релизе Витватерсрандского университета слова руководителя исследования Робина Хетема (Robyn Hetem), — но нам нужен был долгосрочный, всеобъемлющий набор данных, подтверждающий, что такое необычное поведение связано именно с засухой".
И так крайне бедная растительность пустыни Калахари в последние годы почти совсем исчезла, что нарушило пищевую цепочку.
"Ужасно больно наблюдать, как наши трубкозубы умирают от голода", — говорит первый автор статьи доктор Нора Вейер (Nora Weyer).
Еще одной причиной уменьшения численности популяции зверьков стало ухудшение условий жизни. Раньше они экономили энергию, отсыпаясь днем, в жару, а ночью, когда становилось прохладно, выходили поохотиться. Теперь им приходится бегать по пустыне под палящим солнцем.
"В прошлом трубкозубы справлялись с суровыми условиями Калахари, но становится все жарче и суше. Изменения климата могут стать слишком тяжелым испытанием для этих животных", — продолжает Вейер.
"Поскольку Калахари — уникальная и крайне уязвимая экосистема, мы должны понять, смогут ли ее обитатели справиться с меняющимися условиями", — поддерживает эту мысль еще один автор статьи профессор Андреа Фуллер (Andrea Fuller), руководитель проекта "Исчезающие экосистемы Калахари" (KEEP).
Ученые отмечают, что исчезновение трубкозубов станет разрушительным для экосистемы в целом. Многие другие животные зависят от них. Одни, не обладающие такими крепкими когтями, используют их норы для укрытия, другие, у которых нет такого мощного узкого рыла, не способны самостоятельно разрыть прочные термитники, чтобы добраться до питательных насекомых. Не случайно трубкозубов называют "инженерами экосистемы".
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16 октября 2019, 03:00РИА Наука
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