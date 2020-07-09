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Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах
Комитет Госдумы по образованию и науке попросит правительство РФ разъяснить, почему до регионов не доведены лимиты бюджетных средств на бесплатное горячее... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:21
россия
алексей куринный
госдума рф
николай коломейцев
иван мельников
общество
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россия, алексей куринный, госдума рф, николай коломейцев, иван мельников, общество

Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах

17:21 09.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке попросит правительство РФ разъяснить, почему до регионов не доведены лимиты бюджетных средств на бесплатное горячее питание школьников и не заключены соответствующие соглашения, соответствующее протокольное поручение палата поддержала на заседании в четверг.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал 1 марта, он вступил в силу с 1 мая.
С инициативой протокольного поручения кабмину выступили на заседании депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий. Парламентарии отмечают, что " до настоящего времени до регионов не доведены лимиты бюджетных обязательств на эти цели, не заключены соответствующие соглашения".
По мнению депутатов, подобная ситуация ставит под угрозу возможность бесплатно кормить учеников начальной школы с 1 сентября, учитывая необходимость проведения конкурсных процедур.
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"В этой связи предлагается поручить комитету Государственной думы по образованию и науке запросить у правительства Российской Федерации информацию о причинах сложившейся ситуации, планируемых сроках заключения соглашений с регионами и проведения соответствующих конкурсных процедур", - говорится в проекте поручения.
Как отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, комитет поддерживает данное предложение.
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РоссияАлексей КуринныйГосдума РФНиколай КоломейцевИван МельниковОбщество
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