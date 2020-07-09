Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах

По мнению депутатов, подобная ситуация ставит под угрозу возможность бесплатно кормить учеников начальной школы с 1 сентября, учитывая необходимость проведения конкурсных процедур.

В правительстве создали штаб по организации горячего питания в школах

В правительстве создали штаб по организации горячего питания в школах

"В этой связи предлагается поручить комитету Государственной думы по образованию и науке запросить у правительства Российской Федерации информацию о причинах сложившейся ситуации, планируемых сроках заключения соглашений с регионами и проведения соответствующих конкурсных процедур", - говорится в проекте поручения.