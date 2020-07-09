Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке попросит правительство РФ разъяснить, почему до регионов не доведены лимиты бюджетных средств на бесплатное горячее питание школьников и не заключены соответствующие соглашения, соответствующее протокольное поручение палата поддержала на заседании в четверг.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий федеральный закон глава государства подписал 1 марта, он вступил в силу с 1 мая.
С инициативой протокольного поручения кабмину выступили на заседании депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий. Парламентарии отмечают, что " до настоящего времени до регионов не доведены лимиты бюджетных обязательств на эти цели, не заключены соответствующие соглашения".
По мнению депутатов, подобная ситуация ставит под угрозу возможность бесплатно кормить учеников начальной школы с 1 сентября, учитывая необходимость проведения конкурсных процедур.
"В этой связи предлагается поручить комитету Государственной думы по образованию и науке запросить у правительства Российской Федерации информацию о причинах сложившейся ситуации, планируемых сроках заключения соглашений с регионами и проведения соответствующих конкурсных процедур", - говорится в проекте поручения.
Как отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, комитет поддерживает данное предложение.