Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Суд в Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, капитан УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Анна Соловьева в 2015-2016 годах передавала третьему лицу сведения о местоположении и звонках неких телефонных абонентов. Эти данные она по запросу получала от оперативно-технической службы УФСБ.

Кому и зачем понадобились эти сведения, не уточняется, но известно, что уголовное дело в отношении этого человека расследуется отдельно от дела Соловьевой. Сама подсудимая вину признавать отказалась.

"Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьевой наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — говорится в релизе.

Кроме того, ей на два года запретили занимать должности с допуском к государственной тайне. При вынесении приговора приняты во внимание смягчающие обстоятельства и "данные о личности" Соловьевой.

Как во всех подобных случаях, процесс проходил в закрытом от посторонних режиме из-за секретности материалов.