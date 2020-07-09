https://ria.ru/20200709/1574127301.html
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:10
2020-07-09T21:13
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости.
Суд в Петербурге
приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России
за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
Как установил суд, капитан УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Анна Соловьева в 2015-2016 годах передавала третьему лицу сведения о местоположении и звонках неких телефонных абонентов. Эти данные она по запросу получала от оперативно-технической службы УФСБ.
Кому и зачем понадобились эти сведения, не уточняется, но известно, что уголовное дело в отношении этого человека расследуется отдельно от дела Соловьевой. Сама подсудимая вину признавать отказалась.
"Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьевой наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — говорится в релизе.
Кроме того, ей на два года запретили занимать должности с допуском к государственной тайне. При вынесении приговора приняты во внимание смягчающие обстоятельства и "данные о личности" Соловьевой.
Как во всех подобных случаях, процесс проходил в закрытом от посторонних режиме из-за секретности материалов.
Уволена ли Соловьева в данный момент из ФСБ, в пресс-релизе не уточняется.