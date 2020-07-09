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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:13
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

17:10 09.07.2020 (обновлено: 21:13 09.07.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
Как установил суд, капитан УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Анна Соловьева в 2015-2016 годах передавала третьему лицу сведения о местоположении и звонках неких телефонных абонентов. Эти данные она по запросу получала от оперативно-технической службы УФСБ.
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Кому и зачем понадобились эти сведения, не уточняется, но известно, что уголовное дело в отношении этого человека расследуется отдельно от дела Соловьевой. Сама подсудимая вину признавать отказалась.

"Первый Западный окружной военный суд назначил Соловьевой наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — говорится в релизе.

Кроме того, ей на два года запретили занимать должности с допуском к государственной тайне. При вынесении приговора приняты во внимание смягчающие обстоятельства и "данные о личности" Соловьевой.
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Как во всех подобных случаях, процесс проходил в закрытом от посторонних режиме из-за секретности материалов.
Уволена ли Соловьева в данный момент из ФСБ, в пресс-релизе не уточняется.
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