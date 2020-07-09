https://ria.ru/20200709/1574124257.html
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом партии из Госдумы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:38
2020-07-09T19:38
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
александр бастрыкин
дмитрий песков
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dimlaner
Вот вся правда об этом человеке... Предаст избирателей, лишь бы спонсора выгородить...
185
зри в корень
Думается вслед за лидером ЛДПР и остальные члены этой партии последуют. На одну богадельню меньше будет...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, александр бастрыкин, дмитрий песков, владимир жириновский, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия, политика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
пригрозил уходом партии из Госдумы
из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
.
"В качестве протеста можем <…> сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Кроме того, по словам Жириновского, ЛДПР может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.
"Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово
и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. <…> Выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты", - добавил он.
"Лучший руководитель"
Жириновский также заявил, что считает Фургала "лучшим руководителем региона".
"Будем дальше защищать, будем участвовать во всех выборах. Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР", - отметил политик.
По мнению Жириновского, задержание губернатора свидетельствует о том, что с его партией ведут борьбу "не на жизнь, а на смерть".
Политик подчеркнул , что Фургала исключать из ЛДПР не собираются.
"Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется", - предположил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
комментировать заявление лидера ЛДПР не стал.
"У меня нет никакой реакции на это", - сказал он.
Задержание Фургала
Фургала задержали накануне ночью. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае
и Амурской области
в 2004-2005 годах. Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году. У СК
также имеются показания свидетелей и пострадавших.
Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина
ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи. Губернатора уже привезли в Москву
для проведения следственных действий.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решения об отставке главы региона пока нет.
Ранее источник РИА Новости также сообщил, что рамках уголовного дела против Фургала задержали депутатов краевой думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве.