Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

"В качестве протеста можем <…> сложить полномочия, надо будет - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране", - сказал он на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Кроме того, по словам Жириновского, ЛДПР может попросить своих действующих губернаторов подать в отставку в знак солидарности.

"Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР в Лефортово и стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала. <…> Выйти из состава ЦИК, из состава Счетной палаты", - добавил он.

"Лучший руководитель"

Жириновский также заявил, что считает Фургала "лучшим руководителем региона".

"Будем дальше защищать, будем участвовать во всех выборах. Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР", - отметил политик.

По мнению Жириновского, задержание губернатора свидетельствует о том, что с его партией ведут борьбу "не на жизнь, а на смерть".

Политик подчеркнул , что Фургала исключать из ЛДПР не собираются.

"Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется", - предположил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать заявление лидера ЛДПР не стал.

"У меня нет никакой реакции на это", - сказал он.

Задержание Фургала

Фургала задержали накануне ночью. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае Амурской области в 2004-2005 годах. Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году. У СК также имеются показания свидетелей и пострадавших.

Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи. Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решения об отставке главы региона пока нет.