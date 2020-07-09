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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Шесть детей есть в числе 70 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе возросло до 5628, сообщила... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:08
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:08 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Шесть детей есть в числе 70 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе возросло до 5628, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 9 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5628. Новых выявленных – 70. Пациенты-дети: 17 лет; 13 лет; 10 лет; восемь лет; 14 лет; пять лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 29 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 23 - в ЗАТО город Заречный, четыре - в Нижнеломовском, три - в Бессоновском, по два - в Земетчинском, Мокшанском, Лунинском и Иссинском, по одному - в Спасском, Наровчатском и Пензенском районах области.
В области скончались 56 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 5061.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстанОбщество
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