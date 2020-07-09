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Древесные кольца подтвердили климатические изменения
Исследование годичных колец на древесных срезах за последние 600 лет показало, что экстремальные изменения климата начались в середине прошлого века. Результаты РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:13
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климат, земля - риа наука, южная америка, экология

Древесные кольца подтвердили климатические изменения

15:12 09.07.2020 (обновлено: 15:13 09.07.2020)
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CC0 / MabelAmber / Срез дерева
Срез дерева
CC0 / MabelAmber /
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Исследование годичных колец на древесных срезах за последние 600 лет показало, что экстремальные изменения климата начались в середине прошлого века. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Годичные кольца деревьев — это природный "документ", рассказывающий о климате на планете в тот или иной период. Работая над созданием Южноамериканского атласа засухи (SADA), ученые проанализировали, как за последние шесть веков менялась влажность почвы, в которой растут деревья.
Оказалось, что до 1930-х годов засухи в Южной Америке повторялись с определенной периодичностью, потом интервалы между сухими периодами увеличились, а с 1960-х масштабные засухи стали регулярно отмечаться раз в десятилетие. При этом климат начал меняться в сторону потепления.
В новом издании SADA освещены климатические изменения в Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, большей части Боливии, южной части Бразилии и Перу с использованием данных, собранных по срезам 286 деревьев. Полученные данные подкреплены историческими архивными записями.
По словам первого автора статьи, палеоклиматолога Мариано Моралеса (Mariano Morales) из Национального исследовательского совета по науке и технологиям Аргентины, длительные засухи в последние десятилетия привели к сложной ситуации в сельском хозяйстве в этих и соседних странах, а сегодня обстановка складывается таким образом, что многие государственные продовольственные системы оказались под угрозой краха.
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Авторы отмечают, что экстремальные изменения климата по времени связаны с активизацией деятельности человека в регионе, хотя нельзя все списывать только на антропогенный фактор.
"Только один наш Атлас не предоставляет доказательств того, насколько наблюдаемые изменения связаны с естественной изменчивостью климата или с потеплением, вызванным деятельностью человека", — говорит Моралес.
"Мы не хотим огульно все климатические изменения приписывать человеку. Существует много естественных факторов изменчивости, которые могут имитировать антропогенное воздействие", — поддерживает его другой автор исследования палеоклиматолог Эдвард Кук (Edward Cook) из Колумбийского университета.
Интересно, что картина в целом по континенту неодинаковая: в то время как в некоторых частях Аргентины и Чили наблюдалась одна из самых сильных засух в истории, в юго-восточной части Южной Америки были аномально влажные условия.
И это больше похоже на то, что ведущая роль все-таки принадлежала природным причинам, среди которых исследователи выделяют три основных: циклические сдвиги температур поверхности моря над Тихим океаном и Атлантикой; изменения в поясе западных ветров вокруг Антарктиды, называемом южной кольцевой модой; и феномен ячеек Хэдли, в которых атмосферная циркуляция переносит теплый и влажный воздух от экватора к полюсам, уменьшая широтный температурный градиент.
Все эти явления усиливаются на фоне глобального потепления, связанного с антропогенными выбросами парниковых газов.
"Это согласуется с идеей, что как влажные, так и сухие аномалии усиливаются с глобальным потеплением", — отмечает климатолог Джейсон Смердон (Jason Smerdon) из Колумбийского университета, также принимавший участие в исследовании.
Ученые надеются, что их результаты позволят лучше понять взаимосвязь природных и антропогенных факторов и прогнозировать долгосрочные климатические изменения.
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