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Стала известна информация о собственности Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по делу об ОПГ, имеет в собственности три земельных участка общей площадью большей 4,5 тысячи... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:57
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хабаровский край
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амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Стала известна информация о собственности Фургала

14:55 09.07.2020 (обновлено: 14:57 09.07.2020)
20662
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по делу об ОПГ, имеет в собственности три земельных участка общей площадью большей 4,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома, две квартиры, два автомобиля, две моторные лодки, следует из последней декларации чиновника о доходах.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 13:20Сказано в эфире
"Тяжесть обвинений шокирует". Хабаровчане о задержании ФургалаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прокомментировали для радио Sputnik экс-председатель краевой Законодательной думы Сергей Луговской и юрист, сотрудник краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Дмитрий Пензин.
Глава Хабаровского края не публиковал сведения о доходах за 2019 год из-за переноса сроков представления этой информации до 1 августа. Такое решение было принято в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. Согласно ним, доход губернатора Хабаровского края Сергей Фургала за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей, что на 810 тысяч больше, чем в 2017 году, когда он был депутатом Госдумы РФ.
В собственности у него находятся три земельных участка площадью 1 тысяча, 2 тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метра, две квартиры 29,9 и 76,9 квадратных метра, хозяйственное строение 20 квадратных метров, два автомобиля - Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser, а также две моторные лодки "Прогресс" и "Меркурий".
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 03:57
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
Отмечается, что супруга губернатора в прошлом году заработала 735,35 тысячи рублей. В ее собственности жилой дом площадью 66 квадратных метров и две квартиры – 47,7 и 52 квадратных метра. Также она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.
Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в конце сентября 2018 года по итогам выборов главы региона. До этого он был депутатом Государственной думы. Доход Фургала за 2017 год составлял 4,65 миллиона рублей, его супруги - 465 тысяч рублей.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалToyota Land Cruiser PradoLexusСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Неправда, ищите лучше, должно быть всего по три: три магнитофона, куртки замшевые три...
9 июля, 15:33
Von Stirliz
1190001
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