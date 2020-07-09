Стала известна информация о собственности Фургала

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал , ранее задержанный по делу об ОПГ, имеет в собственности три земельных участка общей площадью большей 4,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома, две квартиры, два автомобиля, две моторные лодки, следует из последней декларации чиновника о доходах.

Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области

Глава Хабаровского края не публиковал сведения о доходах за 2019 год из-за переноса сроков представления этой информации до 1 августа. Такое решение было принято в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. Согласно ним, доход губернатора Хабаровского края Сергей Фургала за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей, что на 810 тысяч больше, чем в 2017 году, когда он был депутатом Госдумы РФ

В собственности у него находятся три земельных участка площадью 1 тысяча, 2 тысячи и 2,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метра, две квартиры 29,9 и 76,9 квадратных метра, хозяйственное строение 20 квадратных метров, два автомобиля - Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser, а также две моторные лодки "Прогресс" и "Меркурий".

Отмечается, что супруга губернатора в прошлом году заработала 735,35 тысячи рублей. В ее собственности жилой дом площадью 66 квадратных метров и две квартиры – 47,7 и 52 квадратных метра. Также она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.