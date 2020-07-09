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В Петербурге пресекли деятельность эмиссара ячейки сирийских террористов
Деятельность эмиссара законспирированной ячейки террористов пресекли в Петербурге, он приговорен к шести годам заключения в колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:20
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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В Петербурге пресекли деятельность эмиссара ячейки сирийских террористов

14:20 09.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Деятельность эмиссара законспирированной ячейки террористов пресекли в Петербурге, он приговорен к шести годам заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Пресечена противоправная деятельность Каримова Б.Н. – эмиссара законспирированной, так называемой "спящей ячейки", функционировавшей на территории оперативной ответственности и координируемой с территории Сирии боевиками подразделения "Джамаат ат-Таухид ва-Джихад"* международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра*", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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