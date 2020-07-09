https://ria.ru/20200709/1574113832.html
В Петербурге пресекли деятельность эмиссара ячейки сирийских террористов
Деятельность эмиссара законспирированной ячейки террористов пресекли в Петербурге, он приговорен к шести годам заключения в колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:20
2020-07-09T14:20
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
санкт-петербург
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия