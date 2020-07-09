В Петербурге пресекли деятельность эмиссара ячейки сирийских террористов

"Пресечена противоправная деятельность Каримова Б.Н. – эмиссара законспирированной, так называемой "спящей ячейки", функционировавшей на территории оперативной ответственности и координируемой с территории Сирии боевиками подразделения "Джамаат ат-Таухид ва-Джихад"* международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра*", - сказано в сообщении.