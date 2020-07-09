СК завел дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам ... изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области ) возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид)", - говорится в релизе.

Расследование начато для "установления конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности".

"Из архивных источников следствием получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1,8 тысячи мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью фашистами во время Великой Отечественной войны", - добавляется в сообщении.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами: их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.

частности, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Кроме того, есть исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда регулярно грабили и убивали гражданское население.

Отмечается, что для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз, в том числе портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших.