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СК завел дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:12
без срока давности
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сталинград
волгоград
волгоградская область
общество
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"... для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз, в том числе портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших. Ведется подготовка для раскопок в 15 местах с захоронениями. К ним привлекут военных, МЧС и поисковые отряды." Лет десять будет продолжаться следствие, будут потрачены огромные деньги, задействовано множество людей для того, чтобы выяснить фамилии давно умерших людей.
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сталинград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771397_0:82:3129:1842_1400x0_80_0_0_4a638ad6d7fa2274192001813d23deb0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
без срока давности, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сталинград, волгоград, волгоградская область, общество

СК завел дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами

14:12 09.07.2020
2443
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах, сообщается на сайте ведомства.
"По результатам ... изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид)", - говорится в релизе.
Расследование начато для "установления конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности".
"Из архивных источников следствием получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1,8 тысячи мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью фашистами во время Великой Отечественной войны", - добавляется в сообщении.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 25 декабря 2017
2 февраля, 09:14
Володин высказался о мужестве защитников Сталинграда
В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами: их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.
частности, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Кроме того, есть исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда регулярно грабили и убивали гражданское население.
Отмечается, что для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз, в том числе портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших.
Ведется подготовка для раскопок в 15 местах с захоронениями. К ним привлекут военных, МЧС и поисковые отряды.
Битва за Сталинград в фотографиях
CC BY-SA 3.0 / Das Bundesarchiv / Luftangriff mit Flugzeug Junkers Ju 87 "Stuka"

Немецкий самолет висит над Сталинградом.

Немецкий самолет над Сталинградом. 1942 год
1 из 24

Немецкий самолет висит над Сталинградом.

CC BY-SA 3.0 / Das Bundesarchiv / Luftangriff mit Flugzeug Junkers Ju 87 "Stuka"
© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"

Фашистская армия бомбит город.

Сталинград. Бомбежка. Август 1942 год
2 из 24

Фашистская армия бомбит город.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"

Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.

Жители Сталинграда роют окопы. 1942 год
3 из 24

Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Оборона города.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Смертельные бои за город
4 из 24

Оборона города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости/Аврора . Елена Косова, Игорь Белогуров

Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.

В 1942-ом мельница Герхарда служила опорным пунктом обороны
5 из 24

Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.

© РИА Новости/Аврора . Елена Косова, Игорь Белогуров
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.

Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
6 из 24

Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Артиллерия на поле боя.

Артиллерия на поле боя
7 из 24

Артиллерия на поле боя.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Санитарка перевязывает раненого под пулями.

Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого
8 из 24

Санитарка перевязывает раненого под пулями.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Бои идут на подступах к городу.

Бои на подступах к Сталинграду. 1942 год
9 из 24

Бои идут на подступах к городу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.

Реактивные установки залпового огня (Катюши) наносят удар по врагу
10 из 24

Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкПодбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик.
Подбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик
11 из 24
Подбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Танковые бои под Сталинградом.

Танковые бои под Сталинградом
12 из 24

Танковые бои под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
13 из 24

Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Липскеров / Перейти в фотобанк

Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.

Танки 64-ой армии на подступах в Сталинграду
14 из 24

Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Штурмовики вылетают на боевое задание.

Штурмовики вылетают на боевое задание. Сталинградская битва
15 из 24

Штурмовики вылетают на боевое задание.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Бой на территории тракторного завода.

Бой на территории тракторного завода в Сталинграде, 1943 год
16 из 24

Бой на территории тракторного завода.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма

Танки Красной армии в городе.

Сталинград, февраль 1943 г.
17 из 24

Танки Красной армии в городе.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт. Великая Отечественная война (1941-1945)
18 из 24

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда
19 из 24

Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк

Жители Сталинграда встречают освободителей.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей
20 из 24

Жители Сталинграда встречают освободителей.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Люди выходят из укрытий.

Во время освобождения города
21 из 24

Люди выходят из укрытий.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
22 из 24

Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года
23 из 24

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.

Пленные фашисты покидают Сталинград
24 из 24

Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
1 из 24

Немецкий самолет висит над Сталинградом.

CC BY-SA 3.0 / Das Bundesarchiv / Luftangriff mit Flugzeug Junkers Ju 87 "Stuka"
2 из 24

Фашистская армия бомбит город.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
3 из 24

Жители Сталинграда роют окопы для обороны города.

© Фото : Фото предоставлено музеем-заповедником "Сталинградская битва"
4 из 24

Оборона города.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
5 из 24

Все здания на правом берегу Волги в Сталинграде в 1942-ом служили опорными пунктами обороны. Среди них была и мельница Герхарда.

© РИА Новости/Аврора . Елена Косова, Игорь Белогуров
6 из 24

Снайпер, Герой Советского Союза, Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
7 из 24

Артиллерия на поле боя.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
8 из 24

Санитарка перевязывает раненого под пулями.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
9 из 24

Бои идут на подступах к городу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
10 из 24

Реактивные установки залпового огня ("Катюши") наносят удар по врагу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
11 из 24
Подбитый во время Сталинградской битвы немецкий самолет-разведчик.
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
12 из 24

Танковые бои под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
13 из 24

Несмотря на гигантские потери, оборону держат любыми способами.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
14 из 24

Танки 64-ой армии на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
15 из 24

Штурмовики вылетают на боевое задание.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
16 из 24

Бой на территории тракторного завода.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
17 из 24

Танки Красной армии в городе.

© РИА Новости / Георгий Зельма
18 из 24

Советские бойцы атакуют немецкий опорный пункт.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
19 из 24

Победный флаг поднят над площадью Павших борцов. На заднем плане — здание универмага, где был взят в плен штаб окруженной 6-ой армии вермахта во главе с командующим армией фельдмаршалом Паулюсом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
20 из 24

Жители Сталинграда встречают освободителей.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
21 из 24

Люди выходят из укрытий.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
22 из 24

Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
23 из 24

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
24 из 24

Последние пленные фашисты покидают освобожденный Сталинград.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
48643119
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Без срока давностиСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СталинградВолгоградВолгоградская областьОбщество
Популярные комментарии
А уголовные дела в связи с варварством войск Чингис-хана, Наполеона...?
9 июля, 16:54
nnop300
1940106
"... для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз, в том числе портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших. Ведется подготовка для раскопок в 15 местах с захоронениями. К ним привлекут военных, МЧС и поисковые отряды." Лет десять будет продолжаться следствие, будут потрачены огромные деньги, задействовано множество людей для того, чтобы выяснить фамилии давно умерших людей.
9 июля, 16:45
afanaci Пупкин
1200313
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