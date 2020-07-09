https://ria.ru/20200709/1574109420.html
Песков прокомментировал угрозы Жириновского о возможном выходе ЛДПР из ГД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет никакой реакции на ситуацию с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который пригрозил сложить РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:22
2020-07-09T13:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
дмитрий песков
владимир жириновский
москва
амурская область
хабаровский край
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https://ria.ru/20200709/1574107478.html
москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, дмитрий песков, владимир жириновский, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия