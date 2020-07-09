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Песков прокомментировал угрозы Жириновского о возможном выходе ЛДПР из ГД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет никакой реакции на ситуацию с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который пригрозил сложить РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
дмитрий песков
владимир жириновский
москва
амурская область
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, дмитрий песков, владимир жириновский, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Песков прокомментировал угрозы Жириновского о возможном выходе ЛДПР из ГД

13:22 09.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет никакой реакции на ситуацию с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который пригрозил сложить полномочия депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
"У меня нет никакой реакции на это", - сказал Песков, комментируя данную ситуацию.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Сергей Фургал
Вчера, 12:56
Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала
8620125924
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРДмитрий ПесковВладимир ЖириновскийМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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