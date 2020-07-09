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Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил о сталинской эпохе, говоря о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:56
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
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РИА Новости
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, вячеслав володин, владимир жириновский, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала

12:56 09.07.2020
2667
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил о сталинской эпохе, говоря о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
"Вам конституция нужна, мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные, сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 12:50
Володин призвал не политизировать дело против Фургала
Ранее Жириновский сообщил, что Фургала, задержание которого, по его мнению, проводилось не в самой корректной форме, никогда не исключат из ЛДПР.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что перед законом все равны, правоохранители действовали правильно, и призвал не политизировать дело Фругала.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 03:57
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
51110542
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ЖириновскийМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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