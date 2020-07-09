Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала

"Вам конституция нужна, мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные, сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать", - сказал Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

Ранее Жириновский сообщил, что Фургала, задержание которого, по его мнению, проводилось не в самой корректной форме, никогда не исключат из ЛДПР.

Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.