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Почти 700 жителей Нижегородской области вернулись на родину из-за рубежа
Специальными вывозными рейсами с 15 апреля по 8 июля из 59 стран домой вернулись 696 жителей Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:43
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Почти 700 жителей Нижегородской области вернулись на родину из-за рубежа

12:43 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Специальными вывозными рейсами с 15 апреля по 8 июля из 59 стран домой вернулись 696 жителей Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, наибольшее число земляков прибыло из США (83 человека), Индонезии (77 человек), Индии (75 человек), Таиланда (46 человек) и Таджикистана (44 человека), из 22 стран Европы вернулись более 150 человек.
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"По информации департамента, в ближайшие дни ожидается прибытие еще 19 нижегородцев: 9 июля в Москве приземлится борт из Еревана, которым планируют воспользоваться 4 человека, в этот же день в Москву из США и из Таджикистана прилетят по 2 жителя региона. Десятого июля планируется прибытие 2 нижегородцев из Лос-Анджелеса (США) и 5 - из Аликанте (Испания), 11 июля вернутся 3 человека из Баку и 1 - из Лондона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из ряда удаленных стран специальные вывозные рейсы не организовывались, например, из Австралии и Новой Зеландии, из-за малого числа россиян, которые находились на этих территориях. При этом многие нижегородцы при содействии российских дипломатических представительств за рубежом смогли добраться до крупных европейских и азиатских транспортных узлов регулярными рейсами иностранных авиакомпаний, после чего воспользовались одним из вывозных рейсов в Россию.
"Например, через Париж добирались несколько десятков нижегородцев, ранее находившихся в Австралии, Болгарии, Нидерландах и Чехии. Одиннадцатого июля рейсом из Парижа в Россию прибудут еще двое нижегородцев, ранее побывавших в Новой Зеландии", - подчеркивается в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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