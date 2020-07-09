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Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и убийстве нескольких предпринимателей, сообщила представитель СК Светлана... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:09
уголовное дело сергея фургала
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
происшествия
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57
Во! Что не губернатор - то участник криминала! Жаль Владимира Владимировича, ведь его обманывают, предлагая первых лиц регионов. А кто предлагает - не такие ли же? Вывод? Что ждать в ближайшие полтора десятка лет?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
2020-07-09T12:39
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, происшествия

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств

12:39 09.07.2020 (обновлено: 17:09 09.07.2020)
29707
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и убийстве нескольких предпринимателей, сообщила представитель СК Светлана Петренко.
Против губернатора возбудили уголовное дело.

В чем его обвиняют

По словам Петренко, речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах, в отношении бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Фургала подозревают в убийстве конкурента. Дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора он предположительно начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, которые были ущемлены в правах.
В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства (бизнесмена Евгения) Зори в начале 2000-х", - рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что преступников, указавших на Фургала как заказчика убийств, задержали в прошлом году. В СК подтвердили эту информацию и добавили, что имеются также показания свидетелей и потерпевших.
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"Доказательств достаточно"

Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.
Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию, меру пресечения будет избирать Басманный суд.
В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Сергей Фургал
Вчера, 11:53
Политолог прокомментировал задержание главы Хабаровского края Фургала

"Чего ждали 15 лет"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание однопартийца. По его словам, оно проводилось в не самой корректной форме, так как губернатор публичное лицо и никуда не сбежит.
"Не обязательно надевать наручники. <…> Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше", - сказал политик.
Также он указал на то, что 15 лет правоохранители не реагировали на якобы преступления со стороны губернатора.
"Если действительно в 2004-2005 году были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?", - сказал лидер ЛДПР, отметив, что Фургал участвовал не в одной избирательной кампании разного уровня.
Владимир Жириновский
Вчера, 11:55
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74626530
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Уголовное дело Сергея ФургалаСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФПроисшествия
Популярные комментарии
Перешёл дорогу диким «едросам» 146 %. Действуй, Вольфович, кроме тебя некому!
9 июля, 12:55
РБРуслан Браско
31501020
Во! Что не губернатор - то участник криминала! Жаль Владимира Владимировича, ведь его обманывают, предлагая первых лиц регионов. А кто предлагает - не такие ли же? Вывод? Что ждать в ближайшие полтора десятка лет?
9 июля, 13:32
Николай С
8700019
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