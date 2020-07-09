Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств

Против губернатора возбудили уголовное дело.

В чем его обвиняют

По словам Петренко , речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах, в отношении бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Фургала подозревают в убийстве конкурента. Дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора он предположительно начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, которые были ущемлены в правах.

В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства (бизнесмена Евгения) Зори в начале 2000-х", - рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что преступников, указавших на Фургала как заказчика убийств, задержали в прошлом году. В СК подтвердили эту информацию и добавили, что имеются также показания свидетелей и потерпевших.

"Доказательств достаточно"

Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.

Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию, меру пресечения будет избирать Басманный суд.

В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.

Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта . До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.

"Чего ждали 15 лет"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание однопартийца. По его словам, оно проводилось в не самой корректной форме, так как губернатор публичное лицо и никуда не сбежит.

"Не обязательно надевать наручники. <…> Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше", - сказал политик.

Также он указал на то, что 15 лет правоохранители не реагировали на якобы преступления со стороны губернатора.