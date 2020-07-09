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Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по делу об ОПГ, никогда не будет исключен из ЛДПР, заявил лидер партии Владимир Жириновский. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:44
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568377691_0:0:2973:1673_1400x0_80_0_0_04140fa6decb39c9d35f37318173d4a9.jpg
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР

11:55 09.07.2020 (обновлено: 12:44 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по делу об ОПГ, никогда не будет исключен из ЛДПР, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Фургала задержали по делу организованной преступной группы, причастной к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сейчас его везут в Москву, где и будет проходить расследование – это распространенная в последние годы практика в случае уголовного преследования глав регионов.
"Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется", - сказал Жириновский журналистам в четверг.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
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Жириновский не в адеквате или деменция началась?
9 июля, 12:02
ННиколай
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