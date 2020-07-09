Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, ранее задержанный по делу об ОПГ, никогда не будет исключен из ЛДПР, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Фургала задержали по делу организованной преступной группы, причастной к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сейчас его везут в Москву, где и будет проходить расследование – это распространенная в последние годы практика в случае уголовного преследования глав регионов.
"Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется", - сказал Жириновский журналистам в четверг.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.