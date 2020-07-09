Жириновский назвал задержание Фургала некорректным

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в не самой корректной форме: он же публичное лицо и никуда не сбежит.
"Не обязательно надевать наручники, губернатор - не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше", - сказал Жириновский журналистам.
Также политик указал на то, что 15 лет правоохранители не реагировали на якобы преступления со стороны губернатора.
"Если действительно в 2004-2005 году были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?", - сказал лидер ЛДПР, отметив, что Фургал участвовал не в одной избирательной кампании разного уровня.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.