Жириновский назвал задержание Фургала некорректным

"Не обязательно надевать наручники, губернатор - не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше", - сказал Жириновский журналистам.

Также политик указал на то, что 15 лет правоохранители не реагировали на якобы преступления со стороны губернатора.

"Если действительно в 2004-2005 году были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?", - сказал лидер ЛДПР, отметив, что Фургал участвовал не в одной избирательной кампании разного уровня.