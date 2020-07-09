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Жириновский назвал задержание Фургала некорректным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в не самой корректной форме: он же публичное... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
2020-07-09T11:46
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, происшествия

Жириновский назвал задержание Фургала некорректным

11:46 09.07.2020 (обновлено: 14:53 09.07.2020)
20977
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в не самой корректной форме: он же публичное лицо и никуда не сбежит.

"Не обязательно надевать наручники, губернатор - не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше", - сказал Жириновский журналистам.

Владимир Жириновский
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Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР
Также политик указал на то, что 15 лет правоохранители не реагировали на якобы преступления со стороны губернатора.
"Если действительно в 2004-2005 году были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?", - сказал лидер ЛДПР, отметив, что Фургал участвовал не в одной избирательной кампании разного уровня.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровский крайПроисшествия
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