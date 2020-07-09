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В Южной Корее выявили 50 новых случаев COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 50 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 293, из них выздоровели уже 12 019, погибли 287... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, кванджу

В Южной Корее выявили 50 новых случаев COVID-19

10:35 09.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 9 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 50 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 293, из них выздоровели уже 12 019, погибли 287 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.
По данным KCDC, 28 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 22 завезены из-за границы, 15 случаев зафиксированы в Кванджу, по восемь в Сеуле и провинции Кенгидо, остальные по всей стране. Пять зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 019, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 287 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,37 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1768 случаев завезли из-за границы, из них 73,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 809 зараженных.
В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 39 человек. 105 случаев заражения в Кванджу и еще 87 случаев в Тэджоне связаны с продажами "от двери до двери".
Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, шесть выявлены у приехавших из Казахстана, ещё восемь из стран американского континента. Один случай завезен из России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулКванджу
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