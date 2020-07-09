На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело

Ранее пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная сообщила РИА Новости, что директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, которые были выявлены в учреждении собственными силами. Источник сообщил РИА Новости, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей – это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал, в общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей.