На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Дело о получении взятки в 4 миллиона рублей возбуждено на директора Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная сообщила РИА Новости, что директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, которые были выявлены в учреждении собственными силами. Источник сообщил РИА Новости, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей – это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал, в общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского" ДВО РАН - Научно - образовательный комплекс "Приморский океанариум". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 марта подозреваемый получил через посредника от предпринимателя 2 миллиона рублей – взятку за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума.
"Восьмого июля 2020 года он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. После совершения преступления подозреваемый и лицо, являющееся посредником, были задержаны сотрудниками ФСБ. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сообщает СУСК.
Предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия – подрядчика, обслуживающего учреждение. Два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, отмечают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения.