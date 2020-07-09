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На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело
Дело о получении взятки в 4 миллиона рублей возбуждено на директора Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T07:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владивосток
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владивосток, происшествия

На директора Приморского океанариума возбудили уголовное дело

07:53 09.07.2020 (обновлено: 07:58 09.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Дело о получении взятки в 4 миллиона рублей возбуждено на директора Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная сообщила РИА Новости, что директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, которые были выявлены в учреждении собственными силами. Источник сообщил РИА Новости, что Логинова задержали во время получения взятки в 2 миллиона рублей – это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал, в общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 миллионов рублей.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского" ДВО РАН - Научно - образовательный комплекс "Приморский океанариум". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 марта подозреваемый получил через посредника от предпринимателя 2 миллиона рублей – взятку за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума.
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"Восьмого июля 2020 года он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. После совершения преступления подозреваемый и лицо, являющееся посредником, были задержаны сотрудниками ФСБ. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сообщает СУСК.
Предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия – подрядчика, обслуживающего учреждение. Два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, отмечают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Вячеслав Югай
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВладивостокПроисшествия
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