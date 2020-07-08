Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России

Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Отсутствие малейшего прогресса в выполнении Валентина Матвиенко. Отсутствие малейшего прогресса в выполнении Киевом Минских соглашений становится причиной возникновения разговоров о якобы возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, считает спикер Совета Федерации

"Такие разговоры возникают на фоне того, что ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в ДНР ЛНР . К сожалению, воли сегодня нет или другие обстоятельства, но мы не видим ни малейшего прогресса со стороны Украины в реализации Минских соглашений", — сказала она журналистам.

При этом спикер Совфеда отметила, что Россия продолжит защищать права граждан, которые живут на этих территориях, и будет это делать до тех пор, пока они не будут восстановлены в полном объеме.

"Мы не можем быть равнодушны и безразличны к тяжелейшему положению жителей этих территорий", — подчеркнула она.

Матвиенко напомнила, что Россия готова настойчиво добиваться выполнения Киевом минских договоренностей.