https://ria.ru/20200708/1574062123.html
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Отсутствие малейшего прогресса в выполнении Киевом Минских соглашений становится причиной возникновения разговоров о якобы возможном вхождении... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:13
2020-07-08T22:32
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
валентина матвиенко
совет федерации рф
киев
украина
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:69:3071:1796_1400x0_80_0_0_294d38f7de4017db3c9d562d54b5d640.jpg
https://ria.ru/20200707/1574023953.html
https://ria.ru/20200318/1568774660.html
alnoor1953
Ну хватит уже "настойчиво добиваться выполнения Киевом минских соглашений", г-жа Матвиенко. Не будет их Киев выполнять. Нереально это. А реально - признание Россией ДНР и ЛНР. И подписание с ними договоров о сотрудничестве и взаимопомощи. Чтобы отбить у Киева охоту стрелять-разрушать. Или всё будем ждать, что Киев "соблюднёт"?:) Не дождёмся, г-жа Матвиенко.
229
gadukino.2013
Валентина Ивановна ещё с комсомольских времён дисциплине обучена - ни одного слова, не совпадающего с "генеральной линией"!
105
36
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:69:3071:1796_1400x0_80_0_0_294d38f7de4017db3c9d562d54b5d640.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, валентина матвиенко, совет федерации рф, киев, украина, в мире