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Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Отсутствие малейшего прогресса в выполнении Киевом Минских соглашений становится причиной возникновения разговоров о якобы возможном вхождении... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:32
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
валентина матвиенко
совет федерации рф
киев
украина
в мире
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Ну хватит уже "настойчиво добиваться выполнения Киевом минских соглашений", г-жа Матвиенко. Не будет их Киев выполнять. Нереально это. А реально - признание Россией ДНР и ЛНР. И подписание с ними договоров о сотрудничестве и взаимопомощи. Чтобы отбить у Киева охоту стрелять-разрушать. Или всё будем ждать, что Киев "соблюднёт"?:) Не дождёмся, г-жа Матвиенко.
229
Валентина Ивановна ещё с комсомольских времён дисциплине обучена - ни одного слова, не совпадающего с "генеральной линией"!
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луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, валентина матвиенко, совет федерации рф, киев, украина, в мире

Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России

15:13 08.07.2020 (обновлено: 22:32 08.07.2020)
81783
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Отсутствие малейшего прогресса в выполнении Киевом Минских соглашений становится причиной возникновения разговоров о якобы возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Такие разговоры возникают на фоне того, что ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в ДНР и ЛНР. К сожалению, воли сегодня нет или другие обстоятельства, но мы не видим ни малейшего прогресса со стороны Украины в реализации Минских соглашений", — сказала она журналистам.
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При этом спикер Совфеда отметила, что Россия продолжит защищать права граждан, которые живут на этих территориях, и будет это делать до тех пор, пока они не будут восстановлены в полном объеме.
"Мы не можем быть равнодушны и безразличны к тяжелейшему положению жителей этих территорий", — подчеркнула она.
Матвиенко напомнила, что Россия готова настойчиво добиваться выполнения Киевом минских договоренностей.
"Россия неизменно занимает позицию, что только мирное урегулирование на базе Минских соглашений может урегулировать ситуацию. В них заложены все механизмы для интеграции ДНР и ЛНР в состав Украины", — сказала она.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну хватит уже "настойчиво добиваться выполнения Киевом минских соглашений", г-жа Матвиенко. Не будет их Киев выполнять. Нереально это. А реально - признание Россией ДНР и ЛНР. И подписание с ними договоров о сотрудничестве и взаимопомощи. Чтобы отбить у Киева охоту стрелять-разрушать. Или всё будем ждать, что Киев "соблюднёт"?:) Не дождёмся, г-жа Матвиенко.
8 июля, 15:40
aalnoor1953
211211014
Валентина Ивановна ещё с комсомольских времён дисциплине обучена - ни одного слова, не совпадающего с "генеральной линией"!
8 июля, 15:45
gadukino.2013
731713110
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