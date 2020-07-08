Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции

"Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года. В случае невозможности предоставления аудиозаписи направить судебный запрос о получении данных о сотруднике посольства, кто отвечал на звонки 8 ноября, в целях дачи показаний в суде о целях звонков и содержании разговора", - огласила судья Юлия Максименко.