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Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции
Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:45
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
франция
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), франция, санкт-петербург, происшествия

Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции

14:45 08.07.2020
6401
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в РФ, сделанных после убийства, и Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года. В случае невозможности предоставления аудиозаписи направить судебный запрос о получении данных о сотруднике посольства, кто отвечал на звонки 8 ноября, в целях дачи показаний в суде о целях звонков и содержании разговора", - огласила судья Юлия Максименко.
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
6 июля, 15:25
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Адвокат Александра Бакшеева предполагает, что Соколов мог звонить в посольство Франции, чтобы скрыться от уголовного преследования, так как до сих пор является кавалером ордена Почетного легиона.
Соколов на заседании не стал отвечать на вопрос судьи о своих звонках в посольство.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
16 июня, 10:01
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)ФранцияСанкт-ПетербургПроисшествия
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