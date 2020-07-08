В Госдуме попросили проверить законность рекомендаций по выплатам медикам

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщил, что направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить законность рекомендаций по выплатам в регионах медикам за работу с COVID-19

"Считаем незаконным те ограничения, которые были введены не правительством РФ, не в его официальных разъяснениях, а в разъяснениях заместителя министра здравоохранения, а то еще и руководителей более низовых структур управления - директоров департамента и так далее", - пояснил парламентарий.

"Со своей стороны я подготовил и уже направил в Генеральную прокуратуру соответствующий запрос, потому что считаю, что хорошее изначально дело в виде дополнительных выплат медикам, в виде выделения дополнительных средств, которых сейчас дополнительно выделено порядка 70 миллиардов рублей, в тех условия реализации данных постановлений, многочисленных ошибок привело лишь к росту напряженности в медицински коллективах, росту недовольства", - сказал Куринный журналистам.

Он также отметил, что во вторник от правительства поступил ответ на запрос КПРФ , касающийся выплат медикам в связи с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня к большому сожалению выплаты, о которых говорил президент, получает лишь один из шести врачей и лишь одна из 7 медсестер или работников со средним медицинским образованием, поскольку те условия, или те подзаконные акты или те рекомендательные акты, которые были разосланы в регионы, резко ограничивают число получателей эти выплат. Даже несмотря на то, что вместо запланированных 10 миллиардов уже пришлось потратить 20 на эти самые выплаты. Мы считаем несправедливым подобного рода ограничения", - сказал депутат.