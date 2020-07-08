https://ria.ru/20200708/1574042844.html
В Южной Корее зафиксировали 63 новых случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 244, из них выздоровели уже 11 970, сообщила... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:41
2020-07-08T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
кванджу
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1400x0_80_0_0_745a86fabd5f1aeb0afb087684596a01.jpg
https://ria.ru/20200622/1573294191.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574009295.html
южная корея
сеул
кванджу
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1400x0_80_0_0_745a86fabd5f1aeb0afb087684596a01.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_a1a079f0c18ae2f802b8cfbec8a27167.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_466:0:2514:2048_1400x0_80_0_0_b9f5dff6d3ffcad03f016b68a7d98537.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, южная корея, сеул, кванджу, в мире
СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 244, из них выздоровели уже 11 970, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.
По данным KCDC, 30 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 33 завезены из-за границы. 18 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо
, 10 – в Сеуле
, еще восемь в Кванджу
, остальные по всей стране. 11 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 56 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 970, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,35 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1747 случаев завезли из-за границы, из них 74% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 804 зараженных.
В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 38 человек. Небольшие локальные очаги коронавируса возникли в ряде городов провинции Кёнгидо. Так 29 человек заразились в спортзале, ещё 30 человек на собрании верующих. В то же время в Кванчжу уже 95 человек заразились на собрании верующих буддистского храма Кванныкса. 87 случаев заражения связаны с продажами "от двери до двери" в Тэджоне.
Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 15 выявлены у приехавших из Казахстана
, ещё шесть из стран Европы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.