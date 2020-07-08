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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее зафиксировали 63 новых случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 244, из них выздоровели уже 11 970, сообщила... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
кванджу
в мире
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коронавирус covid-19, южная корея, сеул, кванджу, в мире

В Южной Корее зафиксировали 63 новых случая COVID-19

10:41 08.07.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 244, из них выздоровели уже 11 970, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.
По данным KCDC, 30 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 33 завезены из-за границы. 18 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, 10 – в Сеуле, еще восемь в Кванджу, остальные по всей стране. 11 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 56 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 970, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,35 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1747 случаев завезли из-за границы, из них 74% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 804 зараженных.
В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 38 человек. Небольшие локальные очаги коронавируса возникли в ряде городов провинции Кёнгидо. Так 29 человек заразились в спортзале, ещё 30 человек на собрании верующих. В то же время в Кванчжу уже 95 человек заразились на собрании верующих буддистского храма Кванныкса. 87 случаев заражения связаны с продажами "от двери до двери" в Тэджоне.
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Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 15 выявлены у приехавших из Казахстана, ещё шесть из стран Европы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулКванджуВ мире
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