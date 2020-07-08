В Южной Корее зафиксировали 63 новых случая COVID-19

СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 63 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 244, из них выздоровели уже 11 970, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.

По данным KCDC, 30 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 33 завезены из-за границы. 18 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо , 10 – в Сеуле , еще восемь в Кванджу , остальные по всей стране. 11 зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 56 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 970, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,35 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1747 случаев завезли из-за границы, из них 74% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 804 зараженных.

В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 38 человек. Небольшие локальные очаги коронавируса возникли в ряде городов провинции Кёнгидо. Так 29 человек заразились в спортзале, ещё 30 человек на собрании верующих. В то же время в Кванчжу уже 95 человек заразились на собрании верующих буддистского храма Кванныкса. 87 случаев заражения связаны с продажами "от двери до двери" в Тэджоне.

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 15 выявлены у приехавших из Казахстана , ещё шесть из стран Европы.