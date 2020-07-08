Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи

Местные рассказывают, что кафе открылись не все — некоторые не выдержали кризиса, но мест хватает. Сначала гостей приняли летние террасы, а сейчас и залы. Торговля в сувенирных лавочках и небольших магазинчиках с курортными товарами идет бойко. Везде соблюдают социальную дистанцию, есть антисептики. "В столовой можно пообедать за 250-300 рублей на человека, очень вкусно и сытно, — отмечает Светлана Васькова. — Есть ресторанчики с местной кухней, где салат, горячее и напиток стоят около 600-1000 рублей с человека. Алкоголь — от 350 рублей за бокал вина".