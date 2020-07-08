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Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи
Живая музыка на закате, тысячи отдыхающих, чистая вода, теплое море — пляжи Сочи принимают гостей практически без ограничений. У 21 из них — голубой флаг,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:55
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Чистое Черное море: где найти идеальные пляжи в Сочи

08:00 08.07.2020 (обновлено: 10:55 08.07.2020)
9597
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Живая музыка на закате, тысячи отдыхающих, чистая вода, теплое море — пляжи Сочи принимают гостей практически без ограничений. У 21 из них — голубой флаг, международный сертификат экологичности и комфорта. О том, что происходит сейчас на главном российском курорте, какой пляж выбрать, куда сходить или съездить на экскурсию и сколько стоит пообедать в кафе, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

"Сочи напоминает 80-е, когда на пляже яблоку негде было упасть", — недовольны местные. Гид по городу Светлана Васькова подтверждает, что туристов с каждым днем все больше, но не видит в этом ничего плохого. "Очень чистое море в Олимпийском парке, а идти туда лучше рано утром, чтобы спокойно искупаться в прозрачной воде, прогревшейся, кстати, до 26 градусов, для Сочи в начале июля это редкость", — уточняет эксперт.

Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
1 из 10

"Сочи напоминает 80-е, когда на пляже яблоку негде было упасть", — недовольны местные. Гид по городу Светлана Васькова подтверждает, что туристов с каждым днем все больше, но не видит в этом ничего плохого. "Очень чистое море в Олимпийском парке, а идти туда лучше рано утром, чтобы спокойно искупаться в прозрачной воде, прогревшейся, кстати, до 26 градусов, для Сочи в начале июля это редкость", — уточняет эксперт.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Сочи — самый длинный российский курорт: 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы. "В центре реконструировали и облагородили пляж "Ривьера", — говорит Светлана. Его же отметила и представитель международной программы "Голубой флаг" в России Галина Цветкова. Именно на "Ривьере" в этом году проходила церемония вручения сертификатов. По пятницам и субботам вечером в амфитеатре пляжа теперь выступают сочинские кавер-группы.

Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
2 из 10

Сочи — самый длинный российский курорт: 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы. "В центре реконструировали и облагородили пляж "Ривьера", — говорит Светлана. Его же отметила и представитель международной программы "Голубой флаг" в России Галина Цветкова. Именно на "Ривьере" в этом году проходила церемония вручения сертификатов. По пятницам и субботам вечером в амфитеатре пляжа теперь выступают сочинские кавер-группы.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Голубой флаг — не только знак высокого качества сервиса и инфраструктуры, но прежде всего это экологическая награда, — подчеркивает представитель пляжа "Приморский" юрист Александр Оробей. — Особое внимание уделяется качеству воды, регулярно берут пробы, обязательны раздельный сбор мусора и соблюдение санитарных условий".

Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
3 из 10

"Голубой флаг — не только знак высокого качества сервиса и инфраструктуры, но прежде всего это экологическая награда, — подчеркивает представитель пляжа "Приморский" юрист Александр Оробей. — Особое внимание уделяется качеству воды, регулярно берут пробы, обязательны раздельный сбор мусора и соблюдение санитарных условий".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка", тоже отмеченным голубым флагом, рассказывает, что в прошлом году сделали пандусы, электрические подъемники, а в этом — увеличили расстояние между зонтами на пляже, поставили дезинфекторы для рук.

Отдыхающие на пляже Чайка в Адлерском районе города Сочи
4 из 10

Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка", тоже отмеченным голубым флагом, рассказывает, что в прошлом году сделали пандусы, электрические подъемники, а в этом — увеличили расстояние между зонтами на пляже, поставили дезинфекторы для рук.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Но и на пляжах без голубого флага, как правило, все в порядке. Например, небольшой бесплатный муниципальный пляж "Цирк" в центре Сочи благоустроили в 2017 году. Гости отмечают удобные кабинки для переодевания, регулярную уборку, довольно мелкую гальку, возможность аренды лежаков. Кроме того, в минувший уикенд на курорте стартовал проект "Музыка закатов". Каждую пятницу и субботу на набережной в районе цирка жители и гости города могут бесплатно посетить выступление лучших сочинских артистов.

Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
5 из 10

Но и на пляжах без голубого флага, как правило, все в порядке. Например, небольшой бесплатный муниципальный пляж "Цирк" в центре Сочи благоустроили в 2017 году. Гости отмечают удобные кабинки для переодевания, регулярную уборку, довольно мелкую гальку, возможность аренды лежаков. Кроме того, в минувший уикенд на курорте стартовал проект "Музыка закатов". Каждую пятницу и субботу на набережной в районе цирка жители и гости города могут бесплатно посетить выступление лучших сочинских артистов.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

"Хотите уединенности — выбирайте дикие пляжи: "Красный штурм" и побережье между Хостой и Кудепстой", — советует Светлана Васькова. Добираться туда, по словам экспертов, лучше автобусом, так как автостоянок или вовсе нет, или на них очень мало машиномест.

Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
6 из 10

"Хотите уединенности — выбирайте дикие пляжи: "Красный штурм" и побережье между Хостой и Кудепстой", — советует Светлана Васькова. Добираться туда, по словам экспертов, лучше автобусом, так как автостоянок или вовсе нет, или на них очень мало машиномест.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Местные рассказывают, что кафе открылись не все — некоторые не выдержали кризиса, но мест хватает. Сначала гостей приняли летние террасы, а сейчас и залы. Торговля в сувенирных лавочках и небольших магазинчиках с курортными товарами идет бойко. Везде соблюдают социальную дистанцию, есть антисептики. "В столовой можно пообедать за 250-300 рублей на человека, очень вкусно и сытно, — отмечает Светлана Васькова. — Есть ресторанчики с местной кухней, где салат, горячее и напиток стоят около 600-1000 рублей с человека. Алкоголь — от 350 рублей за бокал вина".

Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи. На втором плане – ресторан-клуб Platforma
7 из 10

Местные рассказывают, что кафе открылись не все — некоторые не выдержали кризиса, но мест хватает. Сначала гостей приняли летние террасы, а сейчас и залы. Торговля в сувенирных лавочках и небольших магазинчиках с курортными товарами идет бойко. Везде соблюдают социальную дистанцию, есть антисептики. "В столовой можно пообедать за 250-300 рублей на человека, очень вкусно и сытно, — отмечает Светлана Васькова. — Есть ресторанчики с местной кухней, где салат, горячее и напиток стоят около 600-1000 рублей с человека. Алкоголь — от 350 рублей за бокал вина".

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Море морем, но в Сочи не стоит забывать о горах. С начала июля в Красной Поляне — сезон походов, там подготовили более десяти новых пешеходных троп — через реликтовые рощи, высокогорные луга, водопады и даже по древнейшему папоротниковому лесу. Есть и маршруты для велопрогулок, квадротуры, рафтинг по горным рекам.

Пляжный отдых в Сочи
8 из 10

Море морем, но в Сочи не стоит забывать о горах. С начала июля в Красной Поляне — сезон походов, там подготовили более десяти новых пешеходных троп — через реликтовые рощи, высокогорные луга, водопады и даже по древнейшему папоротниковому лесу. Есть и маршруты для велопрогулок, квадротуры, рафтинг по горным рекам.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Уже предлагают экскурсии, как групповые так и индивидуальные. Недавно опять стала доступна одна из самых популярных местных достопримечательностей — 30-метровая смотровая башня на горе Ахун. Ее закрыли в прошлом году из-за удара молнии (теперь у башни имеется громоотвод). Работает без выходных, но есть ограничения: не более 20 человек одновременно, а сеанс — 20 минут. Цена — 100 рублей.

Пляжный отдых в Сочи
9 из 10

Уже предлагают экскурсии, как групповые так и индивидуальные. Недавно опять стала доступна одна из самых популярных местных достопримечательностей — 30-метровая смотровая башня на горе Ахун. Ее закрыли в прошлом году из-за удара молнии (теперь у башни имеется громоотвод). Работает без выходных, но есть ограничения: не более 20 человек одновременно, а сеанс — 20 минут. Цена — 100 рублей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Добраться до Сочи также теперь проще. С 3 июля возобновилось движение "Ласточек" на курорт из Краснодара, с 10 июля продлят до станции Имеретинский Курорт маршрут такого же поезда, который сейчас следует из Ростова-на-Дону в Туапсе. Увеличится число составов дальнего следования. По отзывам авиапассажиров, самолеты битком, тем не менее улететь можно хоть в любой момент.

Местные жители отдыхают на набережной реки Сочи
10 из 10

Добраться до Сочи также теперь проще. С 3 июля возобновилось движение "Ласточек" на курорт из Краснодара, с 10 июля продлят до станции Имеретинский Курорт маршрут такого же поезда, который сейчас следует из Ростова-на-Дону в Туапсе. Увеличится число составов дальнего следования. По отзывам авиапассажиров, самолеты битком, тем не менее улететь можно хоть в любой момент.

© РИА Новости / Нина Зотина
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