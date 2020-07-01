Чистое море и голубой флаг. Где в России найти лучшие в мире пляжи

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Пляжей международного уровня в России все больше. Особенно выделяется Сочи: в прошлом году здесь было 13 голубых флагов, в этом — 21. Еще два есть в Калининграде и один — в Крыму. О том, как и зачем получать этот сертификат, а также что изменилось из-за коронавируса, — в материале РИА Новости.

Пляжи высшей категории

Сегодня в России стартует полноценный, насколько это возможно в условиях пандемии, курортный сезон. Краснодарский край, уже доступный для туристов, Крым, только что открывшийся для всех регионов страны, Калининградская область бьют рекорды по бронированию. И именно эти регионы располагают пляжами с голубыми флагами, подтверждающими качество мирового уровня.

"Каждый житель из любой точки мира может узнать, что в России есть пляжи высшей категории", — подчеркнула министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева на торжественной церемонии вручения этих сертификатов.

Чистая вода и раздельный сбор мусора

Голубые флаги присуждает с 1987 года некоммерческая организация "Фонд экологического образования" (FEE).

Прежде всего смотрят на чистоту воды, инфраструктуру — пандусы, подъемники для маломобильных гостей, службу спасения, возможность оказать медицинскую помощь. Необходимое условие — контейнеры для раздельного сбора мусора.

Кроме того, нужно установить стенд с информацией о программе "Голубой флаг", кодексе экологического поведения, мерах предосторожности, данными о соседних территориях, экологических образовательных мероприятиях (они тоже обязательны), о качестве воды.

Платный вход допускается (не дороже 30 долларов), но доступ к морю должен быть открыт для всех.

"В декабре пляжи заполняют заявки и декларации о готовности соответствовать всем 33 критериям сертификата "Голубой флаг". А потом все решает международное жюри", — объясняет представитель национальной организации FEE — оператора программы в России СПБОО "Санкт-Петербург за экологию Балтики" Галина Цветкова.

По ее словам, впервые претендующим на сертификат необходимо предоставить не менее 20 проб воды. Потом — не менее пяти. Но регулярно в течение сезона.

Дистанционная проверка

Пандемия внесла коррективы: представители организации, обычно проверяющие пляжи лично, в этом году делали это дистанционно, по фотографиям.

"Сезон планируется продлить до октября, так что я надеюсь приехать и посмотреть, — уточнила Галина Цветкова. — Если окажется, что каким-то критериям территория не соответствует, флаг придется приспустить".

Условия пересматривают каждые пять лет. Пока они не изменились, но из-за коронавируса предъявляют новые требования. "Всем пляжам, отмеченным голубым флагом, необходимо проводить дезобработку инфраструктуры, предоставлять отдыхающим дезсредства для рук, соблюдать социальную дистанцию", — поясняет Цветкова.

"Сертификат мы получаем не первый год, еще в прошлом сделали пандусы, электрические подъемники. В этом — изменили расстановку зонтов на пляже: раньше между ними было три метра, сейчас — четыре, есть дезинфекторы для рук на входе", — перечисляет Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка".

Приморская территория с голубым флагом санатория "Юг" только готовится к открытию. По словам Татьяны Трофимовой, начальника службы хозяйственного обеспечения здравницы, глобальных изменений в работе нет. А все нововведения — в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. Под вопросом экологические мероприятия. "В прошлом году мы в игровой форме рассказывали детям об экологии. Всем очень понравилось, — отмечает она. — В этом хотели вместе с учениками подшефной школы сделать красивые стенды, но пока это лишь проект".

В сжатые сроки

"Из-за пандемии мы не сразу смогли приступить к работам, необходимым для голубого флага, — рассказывает Александр Оробей, представитель пляжа "Приморский". — Но, поскольку наш пляж один из первых в Сочи удостоился этой чести, мы в основном все сделали еще три года назад".

На пляже увеличили расстояние между шезлонгами, следят за социальной дистанцией, весь инвентарь подвергают санобработке.

Скорее всего, новые требования сохранятся надолго. Это сократит заболеваемость и в целом улучшит эпидемиологическую ситуацию.