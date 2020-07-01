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Чистое море и голубой флаг. Где в России найти лучшие в мире пляжи
Пляжей международного уровня в России все больше. Особенно выделяется Сочи: в прошлом году здесь было 13 голубых флагов, в этом — 21. Еще два есть в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T11:12
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
впечатления - туризм
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, впечатления - туризм, пляжи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, сочи, республика крым, краснодарский край, туризм

Чистое море и голубой флаг. Где в России найти лучшие в мире пляжи

08:00 01.07.2020 (обновлено: 11:12 01.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Пляжей международного уровня в России все больше. Особенно выделяется Сочи: в прошлом году здесь было 13 голубых флагов, в этом — 21. Еще два есть в Калининграде и один — в Крыму. О том, как и зачем получать этот сертификат, а также что изменилось из-за коронавируса, — в материале РИА Новости.

Пляжи высшей категории

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Пляж "Ривьера" в Центральном районе города Сочи

Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
1 из 2

Пляж "Ривьера" в Центральном районе города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи

Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
2 из 2

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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1 из 2

Пляж "Ривьера" в Центральном районе города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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2 из 2

Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сегодня в России стартует полноценный, насколько это возможно в условиях пандемии, курортный сезон. Краснодарский край, уже доступный для туристов, Крым, только что открывшийся для всех регионов страны, Калининградская область бьют рекорды по бронированию. И именно эти регионы располагают пляжами с голубыми флагами, подтверждающими качество мирового уровня.

"Каждый житель из любой точки мира может узнать, что в России есть пляжи высшей категории", — подчеркнула министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева на торжественной церемонии вручения этих сертификатов.

Чистая вода и раздельный сбор мусора

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на набережной в Ялте
Женщина на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Голубые флаги присуждает с 1987 года некоммерческая организация "Фонд экологического образования" (FEE).
Прежде всего смотрят на чистоту воды, инфраструктуру — пандусы, подъемники для маломобильных гостей, службу спасения, возможность оказать медицинскую помощь. Необходимое условие — контейнеры для раздельного сбора мусора.
Кроме того, нужно установить стенд с информацией о программе "Голубой флаг", кодексе экологического поведения, мерах предосторожности, данными о соседних территориях, экологических образовательных мероприятиях (они тоже обязательны), о качестве воды.
Отдыхающие на пляже в Ялте
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Платный вход допускается (не дороже 30 долларов), но доступ к морю должен быть открыт для всех.
"В декабре пляжи заполняют заявки и декларации о готовности соответствовать всем 33 критериям сертификата "Голубой флаг". А потом все решает международное жюри", — объясняет представитель национальной организации FEE — оператора программы в России СПБОО "Санкт-Петербург за экологию Балтики" Галина Цветкова.
По ее словам, впервые претендующим на сертификат необходимо предоставить не менее 20 проб воды. Потом — не менее пяти. Но регулярно в течение сезона.
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Дистанционная проверка

Пандемия внесла коррективы: представители организации, обычно проверяющие пляжи лично, в этом году делали это дистанционно, по фотографиям.

"Сезон планируется продлить до октября, так что я надеюсь приехать и посмотреть, — уточнила Галина Цветкова. — Если окажется, что каким-то критериям территория не соответствует, флаг придется приспустить".

Условия пересматривают каждые пять лет. Пока они не изменились, но из-за коронавируса предъявляют новые требования. "Всем пляжам, отмеченным голубым флагом, необходимо проводить дезобработку инфраструктуры, предоставлять отдыхающим дезсредства для рук, соблюдать социальную дистанцию", — поясняет Цветкова.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Женщина высаживает цветы на набережной пляжа "Чайка-1" в Сочи

Набережная пляжа Чайка-1 в Сочи
1 из 3

Женщина высаживает цветы на набережной пляжа "Чайка-1" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи

Отдыхающая на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
2 из 3

Отдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи

Отдыхающие на пляже Чайка в Адлерском районе города Сочи
3 из 3

Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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1 из 3

Женщина высаживает цветы на набережной пляжа "Чайка-1" в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Отдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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"Сертификат мы получаем не первый год, еще в прошлом сделали пандусы, электрические подъемники. В этом — изменили расстановку зонтов на пляже: раньше между ними было три метра, сейчас — четыре, есть дезинфекторы для рук на входе", — перечисляет Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка".

Приморская территория с голубым флагом санатория "Юг" только готовится к открытию. По словам Татьяны Трофимовой, начальника службы хозяйственного обеспечения здравницы, глобальных изменений в работе нет. А все нововведения — в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. Под вопросом экологические мероприятия. "В прошлом году мы в игровой форме рассказывали детям об экологии. Всем очень понравилось, — отмечает она. — В этом хотели вместе с учениками подшефной школы сделать красивые стенды, но пока это лишь проект".
© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"Вид из Санатория имени Мориса Тореза в Сочи
Вид из Санатория имени Мориса Тореза в Сочи
© Фото : АО "Санаторий имени Мориса Тореза"

В сжатые сроки

"Из-за пандемии мы не сразу смогли приступить к работам, необходимым для голубого флага, — рассказывает Александр Оробей, представитель пляжа "Приморский". — Но, поскольку наш пляж один из первых в Сочи удостоился этой чести, мы в основном все сделали еще три года назад".

На пляже увеличили расстояние между шезлонгами, следят за социальной дистанцией, весь инвентарь подвергают санобработке.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГолубь на пляже "Цирк" в Сочи
Голубь на пляже Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Скорее всего, новые требования сохранятся надолго. Это сократит заболеваемость и в целом улучшит эпидемиологическую ситуацию.
Список отечественных пляжей с голубыми флагами можно посмотреть на сайте Ростуризма.
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На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РоссииФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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