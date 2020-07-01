https://ria.ru/20200701/1573701028.html
Чистое море и голубой флаг. Где в России найти лучшие в мире пляжи
Пляжей международного уровня в России все больше. Особенно выделяется Сочи: в прошлом году здесь было 13 голубых флагов, в этом — 21. Еще два есть в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T08:00
2020-07-01T11:12
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
впечатления - туризм
пляжи
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
сочи
республика крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_0:270:3077:2001_1400x0_80_0_0_96104a668a67881a7ca330ef87a58ac8.jpg
https://ria.ru/20200619/1572739642.html
https://ria.ru/20200616/1572756877.html
https://ria.ru/20200611/1572764445.html
калининградская область
сочи
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_0:270:3077:2001_1400x0_80_0_0_96104a668a67881a7ca330ef87a58ac8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_333:0:3062:2047_1400x0_80_0_0_9ade0d96478a94f520ed2fcc5b8d0122.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573728195_674:0:2721:2047_1400x0_80_0_0_c4f8bd642ea77cf70cae641d5e71fc23.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, впечатления - туризм, пляжи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, сочи, республика крым, краснодарский край, туризм
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Пляжей международного уровня в России все больше. Особенно выделяется Сочи: в прошлом году здесь было 13 голубых флагов, в этом — 21. Еще два есть в Калининграде и один — в Крыму. О том, как и зачем получать этот сертификат, а также что изменилось из-за коронавируса, — в материале РИА Новости.
Пляжи высшей категории
1 из 2
Пляж "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
2 из 2
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
1 из 2
Пляж "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
2 из 2
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Сегодня в России стартует полноценный, насколько это возможно в условиях пандемии, курортный сезон. Краснодарский край, уже доступный для туристов, Крым, только что открывшийся для всех регионов страны, Калининградская область бьют рекорды по бронированию. И именно эти регионы располагают пляжами с голубыми флагами, подтверждающими качество мирового уровня.
"Каждый житель из любой точки мира может узнать, что в России есть пляжи высшей категории", — подчеркнула министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева на торжественной церемонии вручения этих сертификатов.
Чистая вода и раздельный сбор мусора
Голубые флаги присуждает с 1987 года некоммерческая организация "Фонд экологического образования" (FEE).
Прежде всего смотрят на чистоту воды, инфраструктуру — пандусы, подъемники для маломобильных гостей, службу спасения, возможность оказать медицинскую помощь. Необходимое условие — контейнеры для раздельного сбора мусора.
Кроме того, нужно установить стенд с информацией о программе "Голубой флаг", кодексе экологического поведения, мерах предосторожности, данными о соседних территориях, экологических образовательных мероприятиях (они тоже обязательны), о качестве воды.
Платный вход допускается (не дороже 30 долларов), но доступ к морю должен быть открыт для всех.
"В декабре пляжи заполняют заявки и декларации о готовности соответствовать всем 33 критериям сертификата "Голубой флаг". А потом все решает международное жюри", — объясняет представитель национальной организации FEE — оператора программы в России СПБОО "Санкт-Петербург за экологию Балтики" Галина Цветкова.
По ее словам, впервые претендующим на сертификат необходимо предоставить не менее 20 проб воды. Потом — не менее пяти. Но регулярно в течение сезона.
Дистанционная проверка
Пандемия внесла коррективы: представители организации, обычно проверяющие пляжи лично, в этом году делали это дистанционно, по фотографиям.
"Сезон планируется продлить до октября, так что я надеюсь приехать и посмотреть, — уточнила Галина Цветкова. — Если окажется, что каким-то критериям территория не соответствует, флаг придется приспустить".
Условия пересматривают каждые пять лет. Пока они не изменились, но из-за коронавируса предъявляют новые требования. "Всем пляжам, отмеченным голубым флагом, необходимо проводить дезобработку инфраструктуры, предоставлять отдыхающим дезсредства для рук, соблюдать социальную дистанцию", — поясняет Цветкова.
1 из 3
Женщина высаживает цветы на набережной пляжа "Чайка-1" в Сочи
2 из 3
Отдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
3 из 3
Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи
1 из 3
Женщина высаживает цветы на набережной пляжа "Чайка-1" в Сочи
2 из 3
Отдыхающая на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
3 из 3
Отдыхающие на пляже "Чайка" в Адлерском районе города Сочи
"Сертификат мы получаем не первый год, еще в прошлом сделали пандусы, электрические подъемники. В этом — изменили расстановку зонтов на пляже: раньше между ними было три метра, сейчас — четыре, есть дезинфекторы для рук на входе", — перечисляет Елена Дорогинина, управляющая сочинским пляжем "Чайка".
Приморская территория с голубым флагом санатория "Юг" только готовится к открытию. По словам Татьяны Трофимовой, начальника службы хозяйственного обеспечения здравницы, глобальных изменений в работе нет. А все нововведения — в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. Под вопросом экологические мероприятия. "В прошлом году мы в игровой форме рассказывали детям об экологии. Всем очень понравилось, — отмечает она. — В этом хотели вместе с учениками подшефной школы сделать красивые стенды, но пока это лишь проект".
В сжатые сроки
"Из-за пандемии мы не сразу смогли приступить к работам, необходимым для голубого флага, — рассказывает Александр Оробей, представитель пляжа "Приморский". — Но, поскольку наш пляж один из первых в Сочи удостоился этой чести, мы в основном все сделали еще три года назад".
На пляже увеличили расстояние между шезлонгами, следят за социальной дистанцией, весь инвентарь подвергают санобработке.
Скорее всего, новые требования сохранятся надолго. Это сократит заболеваемость и в целом улучшит эпидемиологическую ситуацию.
Список отечественных пляжей с голубыми флагами можно посмотреть
на сайте Ростуризма.