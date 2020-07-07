Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574025397.html
В Южной Корее выявили 44 новых случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 181, выздоровели 11 914, погибли уже 285, сообщила... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6ac932cf78fcdff6740dd00e8431b731.jpg
https://ria.ru/20200707/1574023242.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
кенгидо
южная корея
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6ac932cf78fcdff6740dd00e8431b731.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_e63dae8da7cc86abb2bf8d69208e83fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_714:137:2625:2048_1400x0_80_0_0_e9e7ea15be8318ec1670bcea350380bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее выявили 44 новых случая COVID-19

19:08 07.07.2020
196
© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 7 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 181, выздоровели 11 914, погибли уже 285, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Вчера, 18:23Распространение нового коронавируса
Президент Бразилии заразился коронавирусом
По данным KCDC, 20 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 24 завезены из-за границы. 13 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 16 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 914, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,34 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1714 случаев завезли из-за границы, из них 75% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 793 зараженных.
В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 37 человек. Небольшие локальные очаги коронавируса возникли в ряде городов провинции Кёнгидо. Так 29 человек заразились в спортзале, ещё 25 человек на собрании верующих. В то же время в Кванчжу уже 92 человека заразились в буддистском храме Кванныкса.
Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 13 выявлены у приехавших из Казахстана, ещё шесть из стран американского континента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяСеулВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Глава ВОЗ пожелал заболевшему COVID-19 Болсонару скорейшего выздоровления
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Заболевший COVID-19 президент Бразилии рассказал о самочувствии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Около 300 россиян вернулись на родину из Еревана
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию на Ближнем Востоке
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Киргизии в Новосибирск
На месте столкновения двух пассажирских поездов в Чехии
Генконсульство выясняет, пострадали ли россияне при аварии в Чехии
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Источник рассказал о следователе по делу Сафронова
Коронавирус
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России
Медицинские маски
В Каталонии ужесточат масочный режим
Обрушение потолка на станции МЦД Тушино
Шквалистый ветер повредил навес на станции Тушино в Москве
Евгений Никулин
Судья назвал сроки передачи дела Никулина присяжным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния