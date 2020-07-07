https://ria.ru/20200707/1574022724.html
Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Несколько десятков граждан Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли к посольству республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:14
2020-07-07T18:27
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таджикистан
общество
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уфа
таджикистан
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Несколько десятков граждан Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли к посольству в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Они говорят, что в пандемию не могут заработать на питание и жильё и хотят на родину.
2020-07-07T18:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, уфа, таджикистан, общество
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько десятков граждан Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли к посольству республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся, среди которых много женщин с малолетними детьми, настаивают на встрече с дипломатами. В беседах с журналистами они заявляют, что в условиях пандемии не могут заработать на питание и жильё. После снятия ограничений они безуспешно пытались вернуться на родину, но не смогли попасть на чартерные рейсы.
Собравшихся в Гранатном переулке не больше 50 человек, порядок охраняют сотрудники полиции, тротуар у посольства и проезжая часть огорожены забором.
Комментариев из дипмиссии по поводу сложившейся ситуации получить пока не удалось.
Ранее сообщалось, что таджикские авиакомпании "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр" будут осуществлять чартерные рейсы для поэтапного возвращения граждан Таджикистана
из РФ с 25 июня. В посольстве Таджикистана в Москве
и генконсульствах республики в Санкт-Петербурге
, Екатеринбурге
и Уфе
созданы специальные комиссии. Их задачей является составление списков граждан, которые должны быть возвращены на родину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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