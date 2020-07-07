Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве

Собравшиеся, среди которых много женщин с малолетними детьми, настаивают на встрече с дипломатами. В беседах с журналистами они заявляют, что в условиях пандемии не могут заработать на питание и жильё. После снятия ограничений они безуспешно пытались вернуться на родину, но не смогли попасть на чартерные рейсы.