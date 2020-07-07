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Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Несколько десятков граждан Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли к посольству республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:27
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коронавирусы
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Несколько десятков граждан Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли к посольству в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Они говорят, что в пандемию не могут заработать на питание и жильё и хотят на родину.
2020-07-07T18:14
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, уфа, таджикистан, общество

Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве

18:14 07.07.2020 (обновлено: 18:27 07.07.2020)
17110
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Несколько десятков граждан Таджикистана, которые не могут покинуть Россию, пришли к посольству республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся, среди которых много женщин с малолетними детьми, настаивают на встрече с дипломатами. В беседах с журналистами они заявляют, что в условиях пандемии не могут заработать на питание и жильё. После снятия ограничений они безуспешно пытались вернуться на родину, но не смогли попасть на чартерные рейсы.
Собравшихся в Гранатном переулке не больше 50 человек, порядок охраняют сотрудники полиции, тротуар у посольства и проезжая часть огорожены забором.
Комментариев из дипмиссии по поводу сложившейся ситуации получить пока не удалось.
Ранее сообщалось, что таджикские авиакомпании "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр" будут осуществлять чартерные рейсы для поэтапного возвращения граждан Таджикистана из РФ с 25 июня. В посольстве Таджикистана в Москве и генконсульствах республики в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе созданы специальные комиссии. Их задачей является составление списков граждан, которые должны быть возвращены на родину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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