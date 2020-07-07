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Госдума отклонила проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов
Госдума РФ на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект о введении для преподавателей вузов обязательного психиатрического освидетельствования... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:50
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Госдума отклонила проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

16:33 07.07.2020 (обновлено: 16:50 07.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект о введении для преподавателей вузов обязательного психиатрического освидетельствования каждые пять лет.
Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли законопроект в Госдуму в ноябре 2019 года после громкого дела историка Олега Соколова, который, по версии следствия, у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.
Законопроектом предлагалось установить, что работники организаций общего и высшего профессионального образования должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Законопроект также предлагал установить обязанность работодателя отстранить педагога от работы при получении сведений от правоохранителей об уголовном преследовании не только за особо тяжкие преступления, но и при административном преследовании.
Как сообщал РИА Новости глава профильного комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, ни одного положительного отзыва на данный законопроект не поступило, комитет рекомендовал его отклонить.
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