Госдума отклонила проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Законопроектом предлагалось установить, что работники организаций общего и высшего профессионального образования должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Законопроект также предлагал установить обязанность работодателя отстранить педагога от работы при получении сведений от правоохранителей об уголовном преследовании не только за особо тяжкие преступления, но и при административном преследовании.