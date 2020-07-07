В ГД разработают перечень оскорблений к проекту о штрафах для чиновников

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработает закрытый перечень оскорблений ко второму чтению проекта о наказании для чиновников за хамство, сообщил член комитета Виктор Пинский (" Единая Россия ").

"Представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как "иные унизительные формы оскорблений", в проектируемой части первой статьи 5.61 и предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений", - сказал Пинский на заседании Госдумы в ходе обсуждения проекта.

Он добавил, что под закрытым перечнем оскорблений подразумеваются их "конкретные виды", которые и будут изложены в списке.

Хинштейн в свою очередь пояснил, что чиновники будут привлекаться к ответственности вне зависимости от того, находились ли они на рабочем месте или нет.