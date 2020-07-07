https://ria.ru/20200707/1574015562.html
В ГД разработают перечень оскорблений к проекту о штрафах для чиновников
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработает закрытый перечень оскорблений ко второму чтению проекта о наказании для чиновников за... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:14
2020-07-07T16:14
виктор пинский
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
андрей турчак
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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виктор пинский, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, общество
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по госстроительству и законодательству разработает закрытый перечень оскорблений ко второму чтению проекта о наказании для чиновников за хамство, сообщил член комитета Виктор Пинский
("Единая Россия
").
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
.
"Представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как "иные унизительные формы оскорблений", в проектируемой части первой статьи 5.61 и предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений", - сказал Пинский на заседании Госдумы в ходе обсуждения проекта.
Он добавил, что под закрытым перечнем оскорблений подразумеваются их "конкретные виды", которые и будут изложены в списке.
Хинштейн в свою очередь пояснил, что чиновники будут привлекаться к ответственности вне зависимости от того, находились ли они на рабочем месте или нет.
"Если бы в законопроекте было написано: "при исполнении" - тогда только в кабинете, а "в связи с осуществлением", - это значит 24/7, на огороде, в очереди, в социальных сетях", - сказал депутат.