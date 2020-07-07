Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.

Предполагается, что за хамство чиновников будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, в законопроекте предлагается скорректировать понятие оскорбления. Сейчас Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Авторы документы планируют дополнить эту формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Закрытый перечень формулировок

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский сообщил, что ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента разработают закрытый перечень форм оскорблений.

"Представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как "иные унизительные формы оскорблений", — сказал он.

Один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн также пояснил, что чиновников будут привлекать к ответственности за хамство вне зависимости от того, находились ли они в этот момент на рабочем месте.