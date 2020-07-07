https://ria.ru/20200707/1574013780.html
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:56
2020-07-07T16:53
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
андрей турчак
общество
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https://ria.ru/20190226/1551364968.html
https://ria.ru/20200513/1571359679.html
https://ria.ru/20200707/1573997236.html
Л К
То есть, оскорбление народа оценено в 50 т р???
103
Serge Khon
а как на счет выполнения функциональных обязанностей-служить народу? может не штраф нужен а зона с конфискацией,а то эта Система одна с советских времен осталась-рука руку помоет и штрафник "обделается" легким испугом в соцсетях?
101
39
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
и глава комитета Госдумы
по информполитике Александр Хинштейн
.
Предполагается, что за хамство чиновников будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.
Кроме того, в законопроекте предлагается скорректировать понятие оскорбления. Сейчас Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Авторы документы планируют дополнить эту формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Закрытый перечень формулировок
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский сообщил, что ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента разработают закрытый перечень форм оскорблений.
"Представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как "иные унизительные формы оскорблений", — сказал он.
Один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн также пояснил, что чиновников будут привлекать к ответственности за хамство вне зависимости от того, находились ли они в этот момент на рабочем месте.
Ранее с предложением наказывать чиновников за некорректные высказывания выступил Владимир Путин
. По мнению президента, их заявления необходимо оценивать строже, чем слова обычных граждан.