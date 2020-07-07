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Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Смоленской области
Шесть человек претендуют на должность губернатора Смоленской области по окончании срока приема документов, следует из информации областной избирательной... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:48
россия
коммунисты россии
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справедливая россия
алексей островский
смоленская область
политика
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РИА Новости
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353
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россия, коммунисты россии, лдпр, справедливая россия, алексей островский, смоленская область, политика

Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Смоленской области

15:48 07.07.2020
85
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Шесть человек претендуют на должность губернатора Смоленской области по окончании срока приема документов, следует из информации областной избирательной комиссии.
"Прием документов на выдвижение завершен, их подали шесть человек", - подтвердили в облизбиркоме.
По данным областной избирательной комиссии, документы на выдвижение подали шесть человек, в том числе, кандидат от ЛДПР, действующий губернатор Алексей Островский. Региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло кандидатуру Ольги Калистратовой.
Документы также подали представитель партии "Коммунисты России" Александр Бичаев, представитель КПРФ Андрей Митрофаненков, Виктор Степченков от Казачьей партии Российской Федерации и представитель партии "За справедливость" Виталий Клюкин.
В сентябре текущего года истекают полномочия действующего главы региона Алексея Островского, избранного на должность в 2015 году. Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года.
Города России. Брянск
Вчера, 13:25
Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области
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РоссияКоммунисты РоссииЛДПРСправедливая РоссияАлексей ОстровскийСмоленская областьПолитика
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