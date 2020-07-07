Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Смоленской области

"Прием документов на выдвижение завершен, их подали шесть человек", - подтвердили в облизбиркоме.

В сентябре текущего года истекают полномочия действующего главы региона Алексея Островского, избранного на должность в 2015 году. Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года.