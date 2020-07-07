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На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:05
ситуация на украине
луганская область
украина
в мире
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луганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, луганская область, украина, в мире

На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров

15:33 07.07.2020 (обновлено: 16:05 07.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны на Украине
Сотрудник пожарной охраны на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайном ситуациям.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров.
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"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас проходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
На месте работают 210 спасателей и 47 единиц техники из Луганской области, им на помощь прибыли более 70 специалистов и 11 единиц техники из Донецкой области. Кроме того, к ликвидации пожаров присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.
"Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются", - добавили в пресс-службе.
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Ситуация на УкраинеЛуганская областьУкраинаВ мире
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