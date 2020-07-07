На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Несколько новых очагов лесных пожаров возникли в Луганской области Украины из-за порывов ветра, жителей двух поселков эвакуируют, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайном ситуациям.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров.

"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас проходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

На месте работают 210 спасателей и 47 единиц техники из Луганской области, им на помощь прибыли более 70 специалистов и 11 единиц техники из Донецкой области. Кроме того, к ликвидации пожаров присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.