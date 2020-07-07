https://ria.ru/20200707/1574011078.html
Эксперты дали советы, как спастись от жары
В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв жалюзи и ставни, носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:12
2020-07-07T18:06
екатерина иванова (врач)
общество
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7
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573994384_0:168:3091:1907_1400x0_80_0_0_2032a3dbc00ff73b0a0429bb5cb2fcc5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина иванова (врач), общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв жалюзи и ставни, носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок, рекомендуют опрошенные РИА Новости эксперты.
"Сейчас у нас, в принципе, достаточно ровная такая, сухая погода. Да, она жаркая, но прежде всего при жаре надо соблюдать осторожность при нахождении на солнце", — рассказала заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава, доктор медицинских наук Нана Погосова.
По ее словам, под солнцем надо находиться дозированно и выбирать для прогулки утренние или вечерние часы. Особенно это касается людей старшего возраста и людей с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как можно дольше оставаться в тени, особенно в период с 12:00 до 17:00, рекомендует главный специалист по медицинской профилактике Минздрава по ЦФО Екатерина Иванова
. По ее словам, избегать серьезных физических нагрузок в жаркую погоду нужно всем — независимо от возраста и наличия заболеваний.
Также не рекомендуется носить тяжелые сумки, ходить быстрым шагом, зато стоит носить с собой негазированную воду, влажные салфетки или баллончики с термальной водой, чтобы протирать лицо, шею, зону декольте. При выборе одежды следует отдавать предпочтение натуральным тканям, не носить обтягивающую одежду, отметила эксперт.
Тридцать плюс: жара в Москве
1 из 12
Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.
2 из 12
Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.
3 из 12
В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.
4 из 12
"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.
5 из 12
В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.
6 из 12
Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.
7 из 12
Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.
8 из 12
Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.
9 из 12
В полуденные часы лучше оставаться в тени.
10 из 12
В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.
11 из 12
Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.
12 из 12
Отдыхающие на Патриарших прудах.
1 из 12
Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.
2 из 12
Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.
3 из 12
В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.
4 из 12
"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.
5 из 12
В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.
6 из 12
Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.
7 из 12
Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.
8 из 12
Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.
9 из 12
В полуденные часы лучше оставаться в тени.
10 из 12
В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.
11 из 12
Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.
12 из 12
Отдыхающие на Патриарших прудах.
Водный режим летом должен быть более активным из-за сильного потоотделения, что может привести к обезвоживанию, особенно если человек много занимается спортом или другими физическими нагрузками, обратила внимание Погосова. В этом случае нужно потреблять гораздо больше воды.
Также в летний период может снижаться артериальное давление, поэтому его надо замерять, уточнила она, отметив, что в связи с этим может потребоваться небольшая коррекция доз препаратов, которые люди принимают по назначению врача.
Иванова рекомендует избегать приема ванны в жару, особенно с полным погружением. В первую очередь это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но даже здоровым людям следует ограничиться приемом душа. А вот закаливание лучше отложить до ослабления жары.
"Устройте себе дома оазис. Закрывайте жалюзи, ставни или просто темные шторы, чаще проветривайте. Однако избегайте сквозняков", — порекомендовала Иванова, отметив также, что в жару не стоит распылять в помещении аэрозоли, так как они снижают содержание кислорода в воздухе.