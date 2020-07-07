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Эксперты дали советы, как спастись от жары
В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв жалюзи и ставни, носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:06
екатерина иванова (врач)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
екатерина иванова (врач), общество

Эксперты дали советы, как спастись от жары

15:12 07.07.2020 (обновлено: 18:06 07.07.2020)
5788
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушки отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств "Музеон"
Девушки отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушки отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств "Музеон". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В жаркую погоду нужно устроить дома оазис, закрыв жалюзи и ставни, носить с собой бутылочку с чистой водой или влажные салфетки, а также избегать физических нагрузок, рекомендуют опрошенные РИА Новости эксперты.

"Сейчас у нас, в принципе, достаточно ровная такая, сухая погода. Да, она жаркая, но прежде всего при жаре надо соблюдать осторожность при нахождении на солнце", — рассказала заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава, доктор медицинских наук Нана Погосова.

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По ее словам, под солнцем надо находиться дозированно и выбирать для прогулки утренние или вечерние часы. Особенно это касается людей старшего возраста и людей с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как можно дольше оставаться в тени, особенно в период с 12:00 до 17:00, рекомендует главный специалист по медицинской профилактике Минздрава по ЦФО Екатерина Иванова. По ее словам, избегать серьезных физических нагрузок в жаркую погоду нужно всем — независимо от возраста и наличия заболеваний.
Также не рекомендуется носить тяжелые сумки, ходить быстрым шагом, зато стоит носить с собой негазированную воду, влажные салфетки или баллончики с термальной водой, чтобы протирать лицо, шею, зону декольте. При выборе одежды следует отдавать предпочтение натуральным тканям, не носить обтягивающую одежду, отметила эксперт.
Тридцать плюс: жара в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.

Люди отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
1 из 12

Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.

Отдыхающие загорают в парке Олимпийской деревни во время аномальной жары в Москве
2 из 12

Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Жара в Москве
3 из 12

В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.

Люди отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
4 из 12

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Отдыхающие в парке Олимпийской деревни во время аномальной жары в Москве
5 из 12

В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.

Девушки отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
6 из 12

Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.

Девушка возле фонтана на Манежной площади в Москве
7 из 12

Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.

Женщина возле фонтана на Манежной площади в Москве
8 из 12

Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В полуденные часы лучше оставаться в тени.

Мужчина в жаркий день возле фонтана на Пушкинской площади
9 из 12

В полуденные часы лучше оставаться в тени.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.

Женщина с ребенком у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
10 из 12

В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.

Девушки фотографируются в жаркий день в Александровском саду
11 из 12

Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Патриарших прудах.

Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
12 из 12

Отдыхающие на Патриарших прудах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 12

В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 12

В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

В полуденные часы лучше оставаться в тени.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 12

В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Отдыхающие на Патриарших прудах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Водный режим летом должен быть более активным из-за сильного потоотделения, что может привести к обезвоживанию, особенно если человек много занимается спортом или другими физическими нагрузками, обратила внимание Погосова. В этом случае нужно потреблять гораздо больше воды.
Также в летний период может снижаться артериальное давление, поэтому его надо замерять, уточнила она, отметив, что в связи с этим может потребоваться небольшая коррекция доз препаратов, которые люди принимают по назначению врача.
Иванова рекомендует избегать приема ванны в жару, особенно с полным погружением. В первую очередь это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но даже здоровым людям следует ограничиться приемом душа. А вот закаливание лучше отложить до ослабления жары.
Девушка на одной из улиц в Москве
22 июня, 02:00Сказано в эфире
Эксперт рассказал, как в летнюю жару защитить смартфон от самовозгоранияСовременные смартфоны автоматически отключаются при сильном нагреве аккумулятора. Однако в ряде случаев устройство и после этого может нагреваться – вплоть до самовозгорания. Как обезопасить от этого свой гаджет, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт Дмитрий Рябинин.

"Устройте себе дома оазис. Закрывайте жалюзи, ставни или просто темные шторы, чаще проветривайте. Однако избегайте сквозняков", — порекомендовала Иванова, отметив также, что в жару не стоит распылять в помещении аэрозоли, так как они снижают содержание кислорода в воздухе.

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Екатерина Иванова (врач)Общество
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