Тридцать плюс: жара в Москве

Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.
Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.
Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.
Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.
В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.
В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.
"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.
"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.
В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.
В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.
Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.
Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.
Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.
Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.
Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.
В полуденные часы лучше оставаться в тени.
В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.
В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.
Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.
Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.
Отдыхающие на Патриарших прудах.