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Тридцать плюс: жара в Москве
В Москве царит настоящее лето с температурой воздуха выше климатической нормы. Жаркие кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:42
погода
москва
фото
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, фото, фото

Тридцать плюс: жара в Москве

12:18 07.07.2020 (обновлено: 17:42 07.07.2020)
2958
В Москве царит настоящее лето с температурой воздуха выше климатической нормы. Жаркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.

Люди отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
1 из 12

Погоду в столичном регионе определяет теплый циклон.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.

Отдыхающие загорают в парке Олимпийской деревни во время аномальной жары в Москве
2 из 12

Синоптики пообещали москвичам во вторник жару до плюс 32 градусов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Жара в Москве
3 из 12

В городе и по области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.

Люди отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
4 из 12

"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — предупредили в Гидрометцентре.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Отдыхающие в парке Олимпийской деревни во время аномальной жары в Москве
5 из 12

В Москве в эти дни отмечается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.

Девушки отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
6 из 12

Особенно уязвимы дети и подростки, в группу риска попадают также люди со светлой кожей.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.

Девушка возле фонтана на Манежной площади в Москве
7 из 12

Чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать ожоги, ускоряет старение и приводит к болезням глаз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.

Женщина возле фонтана на Манежной площади в Москве
8 из 12

Специалисты советуют защищаться от солнца: пользоваться защитным кремом и не забывать о головных уборах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В полуденные часы лучше оставаться в тени.

Мужчина в жаркий день возле фонтана на Пушкинской площади
9 из 12

В полуденные часы лучше оставаться в тени.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.

Женщина с ребенком у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
10 из 12

В ближайшие дни зной ненадолго спадет, в московский регион придут ливни и грозы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.

Девушки фотографируются в жаркий день в Александровском саду
11 из 12

Однако уже в выходные жаркая погода вернется в столицу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на Патриарших прудах.

Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
12 из 12

Отдыхающие на Патриарших прудах.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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