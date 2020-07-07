Госдума приняла закон о порядке взвешивания большегрузов

Госдума в прошлом году приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ. Однако Совфед отклонил закон с последующим созданием согласительной комиссии, поскольку отдельные его положения не были согласованы с Минтрансом. В Госдуме согласились законопроект доработать.

В новой редакции закон устанавливает требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также к участкам автомобильных дорог, в границах которых будут устанавливаются автоматические и передвижные пункты весового и габаритного контроля. В случае, если после проезда через автоматический пункт контроля будет выявлено превышение допустимых весовых или габаритных параметров транспорта, на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, будет отображаться государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых параметров. При отсутствии спецразрешения водитель обязан будет принять меры по устранению выявленного превышения, остановив транспортное средство с соблюдением правил дорожного движения в ближайшем месте за пределами проезжей части автомобильной дороги.