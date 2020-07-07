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Госдума приняла закон о порядке взвешивания большегрузов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла после доработки в согласительной комиссии закон, касающийся взвешивания весогабаритного транспорта. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:04
валерий васильев
российские автомобильные дороги
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
валерий васильев, российские автомобильные дороги, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), госдума рф, общество

Госдума приняла закон о порядке взвешивания большегрузов

14:04 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла после доработки в согласительной комиссии закон, касающийся взвешивания весогабаритного транспорта.
Госдума в прошлом году приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, расширяющий полномочия министерства транспорта в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств на дорогах РФ. Однако Совфед отклонил закон с последующим созданием согласительной комиссии, поскольку отдельные его положения не были согласованы с Минтрансом. В Госдуме согласились законопроект доработать.
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По словам замглавы экономического комитета Совфеда Валерия Васильева, речь шла об оснащения пунктов взвешивания весогабаритного транспорта системой оповещения, соответствующая поправка была внесена ко второму чтению в Госдуме. Для оснащения пунктов системой оповещения на региональных дорогах потребуется 5 миллиардов рублей в год, на федеральных трассах – еще 5 миллиардов, однако источник этих средств не указан, пояснил законодатель.
В новой редакции закон устанавливает требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, а также к участкам автомобильных дорог, в границах которых будут устанавливаются автоматические и передвижные пункты весового и габаритного контроля. В случае, если после проезда через автоматический пункт контроля будет выявлено превышение допустимых весовых или габаритных параметров транспорта, на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, будет отображаться государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения им допустимых параметров. При отсутствии спецразрешения водитель обязан будет принять меры по устранению выявленного превышения, остановив транспортное средство с соблюдением правил дорожного движения в ближайшем месте за пределами проезжей части автомобильной дороги.
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Финансирование расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений о нарушении правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, зафиксированных на автоматических пунктах контроля, ляжет на Госкомпанию "Российские автомобильные дороги" или владельца автодороги.
Также включается обязанность по установлению периода тестовой эксплуатации пунктов весогабаритного контроля. Продолжительного тестового режима должен будет установить Минтранс.
Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности. Федеральное дорожное агентство наделяется полномочиями по выдаче спецразрешений, при наличии которых допускается движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, за исключением движения самоходных транспортных средств и военной техники.
Закон должен будет вступить в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования, а с 1 января 2023 года в силу вступит положение, которым с органов местного самоуправления будет сняла обязанность устанавливать перечни постоянных маршрутов и размещать их на официальных сайтах.
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Валерий ВасильевРоссийские автомобильные дорогиФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Госдума РФОбщество
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