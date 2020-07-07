Денис Мацуев сообщил о том, что даст два концерта с участием слушателей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пианист Денис Мацуев опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил о том, что уже на этой неделе даст два концерта с участием зрителей.

"Приятные новости! 9 и 10 июля в Санкт-Петербурге в Мариинке-2 состоятся два моих концерта с участием слушателей. Мы только что обговорили этот вопрос с маэстро Гергиевым, получено добро от Роспотребнадзора", — написал Мацуев.

Пианист уточнил, что не знает, какое количество зрителей сможет попасть в зал, и попросил все вопросы по организации задать администрации Мариинского театра.

"Могу только сказать, что 9 июля я играю с оркестром Мариинского театра и маэстро Гергиевым. Все подробности можно будет уточнить на сайте Мариинского театра. И настроение самое потрясающее. Даже не верится. Держим кулаки. Скоро увидимся", — обратился к пользователям музыкант.

В Мариинском театре РИА Новости рассказали, что зале, рассчитанном на две тысячи мест, смогут присутствовать до тысячи человек. Зрителей рассадят в шахматном порядке.

"При входе в театр всем будут измерять температуру. В фойе до начала концерта слушатели должны будут соблюдать социальную дистанцию. Зрители без масок и перчаток в театр допущены не будут", — сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что 9 июля пианист сыграет Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. В этот же вечер прозвучат: "Озорные частушки", сюита из балета "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина и "Кикимора" Анатолия Лядова. На следующий день, 10 июля, Денис Мацуев представит сольную программу. Он исполнит сочинения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.