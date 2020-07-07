Мобильный технопарк "Кванториум" заработает в Ленобласти с 1 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. В Ленинградской области в рамках направления "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в июле появится первый мобильный технопарк "Кванториум", который заработает с 1 сентября этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

По его словам, для реализации проекта из регионального бюджета на закупку оборудования, в том числе автомобиля, направлены 12 миллионов рублей.

"Мобильный технопарк будет создан на базе стационарного "Кванториума" во Всеволожске. В течение учебного года запланирована работа в шести точках: Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Волховском, Всеволожском и Лужском районах", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что базироваться технопарк будет в одной из школ района, в которую будут привозить учеников из других образовательных учреждений. В каждом районе занятия пройдут на протяжении двух недель трижды за учебный год. .

"Дети смогут заниматься технологией, а также уроками дополнительной программы образования: "Виртуальная и дополненная реальность VR/АR", "Информационные технологии", "Геоинформационные технологии", "Аэротехнологии", "Промышленная робототехника", "Промышленный дизайн" и "Хайтек". Таким образом, обучаться в мобильном технопарке в каждом районе смогут не менее 180 учеников 5-11 классов", - подчеркнули в пресс-службе.