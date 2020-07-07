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Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов
Мужчина, который перевел более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:20
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов

12:20 07.07.2020
649
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Мужчина, который перевел более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержан петербуржец, который перевел свыше 200 тысяч рублей с целью финансирования запрещенной деятельности", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 31-летний петербуржец до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок. "С целью финансирования запрещенной деятельности он перевел около 206,6 тысячи рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства", - сказано в сообщении.
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Вчера, 12:00
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У задержанного при обыске обнаружили литературу экстремистского характера, а также около 1,5 миллиона рублей для финансирования запрещенной деятельности, отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Подозреваемый арестован.
4001003
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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