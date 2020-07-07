https://ria.ru/20200707/1573999528.html
Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов
Мужчина, который перевел более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:20
2020-07-07T12:20
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости.
Мужчина, который перевел более 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов, задержан в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Петербургу и Ленинградской области
.
"Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержан петербуржец, который перевел свыше 200 тысяч рублей с целью финансирования запрещенной деятельности", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 31-летний петербуржец до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок. "С целью финансирования запрещенной деятельности он перевел около 206,6 тысячи рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства", - сказано в сообщении.
У задержанного при обыске обнаружили литературу экстремистского характера, а также около 1,5 миллиона рублей для финансирования запрещенной деятельности, отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Подозреваемый арестован.