Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов

"Полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержан петербуржец, который перевел свыше 200 тысяч рублей с целью финансирования запрещенной деятельности", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 31-летний петербуржец до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок. "С целью финансирования запрещенной деятельности он перевел около 206,6 тысячи рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства", - сказано в сообщении.