Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573987311.html
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Вывозные рейсы в РФ из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Кореи, Киргизии планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T08:16
ош
москва
владивосток
шереметьево (аэропорт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://ria.ru/20200707/1573986774.html
ош
москва
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_894c63f8bfb8c1716872c95d307b1d04.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_225464b015607126d6843087ed90ab47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ош, москва, владивосток, шереметьево (аэропорт), общество

В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов

08:16 07.07.2020
359
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Кореи, Киргизии планируются во вторник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Душанбе — Москва, Ташкент — Москва, Ереван — Жуковский, Сеул — Владивосток, Бишкек — Екатеринбург, Ош — Новосибирск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
07:50
Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
000031
Обсудить 0
ОшМоскваВладивостокШереметьево (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Москвичам во вторник пообещали жару до +32 градусов
Украинский военный
В ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,4 тысячи
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
АВЦ запустила конкурс лучших смен детских лагерей по добровольчеству
В Приморье более 500 детских лагерей приступят к работе с 15 июля
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
В Японии для 1,3 миллиона человек объявили и рекомендовали эвакуацию
Матрас
Роскачество проверило матрасы
Индия
Штат Джамму и Кашмир откроют для туризма
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Посольство РФ объяснило нахождение граждан КНР на вывозном рейсе из Китая
Пожарный
В Югре загорелась подстанция
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Сотрудник полиции
В Улан-Удэ троих полицейских задержали за избиение подростка на допросе
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту
09:37В Узбекистане число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 38
09:34На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
09:32Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
09:30Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
09:27В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило пять тысяч
09:23Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
09:18В Свердловской области нашли четыре изумруда стоимостью около $40 тысяч
09:17В Москве еще 2066 пациентов вылечились от COVID-19
09:15Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков
09:11В Воронежской области выявили 139 новых случаев COVID-19
09:10В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
09:07Соседние страны предложили Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом
08:57Вывозной рейс из Сеула доставил более ста россиян во Владивосток
08:51Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
08:51Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера
08:50Глава Group-IB рассказал, что делать при утечке данных в Сеть
08:47Оказавшуюся в сложной ситуации семью россиян из Харбина вывезли на родину
08:44В России провели более 21,5 миллиона тестов на коронавирус
08:35В Новосибирской области коронавирус выявили у 113 человек
Лента новостейМолния