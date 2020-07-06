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Владелец прав на "Ждуна" не смог отсудить у "ВКонтакте" деньги за эмодзи
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:43
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Владелец прав на "Ждуна" не смог отсудить у "ВКонтакте" деньги за эмодзи

17:43 06.07.2020
918
© Margiret van BreevoortЖдун
Ждун
© Margiret van Breevoort
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельцу прав на произведение с условным наименованием "Ждун", во взыскании с соцсети "ВКонтакте" 5 миллионов рублей за использование этого бренда в виде эмодзи.
"В удовлетворении иска отказать", - говорится в резолютивной части решения арбитража на портале "Электронное правосудие", где пока не опубликована мотивировочная часть этого судебного акта.
Как пояснял ранее РИА Новости президент CD Land Юрий Цейтлин, иск связан с тем, что социальная сеть в течение долгого времени неправомерно использовала бренд "Ждун" в виде электронных стикеров (эмодзи). По словам руководителя CD Land по маркетингу Ирины Мелеховой, до подачи иска стороны вели переговоры, и "ВКонтакте" предлагалось заключить лицензионное соглашение, чтобы электронные стикеры использовались легально.
Комментарием администрации соцсети РИА Новости пока не располагает.
"Си Ди Лэнд контакт" обладает исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт.
"Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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