В Петербурге из клиники выписали журналиста, пострадавшего на голосовании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Журналиста Давида Френкеля после инцидента на одном из избирательных участков Петербурга выписали из больницы, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Апология протеста".

"Давида Френкеля сегодня выписали. И сегодня к нему в больницу приходил представитель следствия для записи показаний в ходе доследственной проверки", - сообщили в правозащитной организации.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело по факту произошедшего еще не возбуждено, но сам Френкель и его адвокат намерены добиваться этого.

Ранее Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист "Медиазоны" утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. СУСК по Петербургу начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке.