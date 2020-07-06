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В Петербурге из клиники выписали журналиста, пострадавшего на голосовании
Журналиста Давида Френкеля после инцидента на одном из избирательных участков Петербурга выписали из больницы, сообщили РИА Новости в правозащитной организации... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:20
гумвд
александр горовой
элла памфилова
следственный комитет россии (ск рф)
александр беглов
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
гумвд, александр горовой, элла памфилова, следственный комитет россии (ск рф), александр беглов, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге из клиники выписали журналиста, пострадавшего на голосовании

17:20 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Журналиста Давида Френкеля после инцидента на одном из избирательных участков Петербурга выписали из больницы, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Апология протеста".
"Давида Френкеля сегодня выписали. И сегодня к нему в больницу приходил представитель следствия для записи показаний в ходе доследственной проверки", - сообщили в правозащитной организации.
Кремлевская набережная в Москве
2 июля, 13:03Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем
Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело по факту произошедшего еще не возбуждено, но сам Френкель и его адвокат намерены добиваться этого.
Ранее Френкель заявил, что полицейский повредил ему руку на избирательном участке. Журналист "Медиазоны" утверждал, что ему заломили руку и ударили по ней кулаком. СУСК по Петербургу начал проверку обстоятельств получения травмы Френкелем. В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что нападения на журналиста на избирательном участке не было, сотрудники полиции приняли меры по удалению гражданина, препятствовавшего работе комиссии. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил сожаление, что Френкель получил травму на избирательном участке.
Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, материалы проверки по инциденту с Френкелем будут переданы в СК РФ. Глава Центризбиркома Элла Памфилова дала поручение главе петербургского избиркома Виктору Миненко разобраться в ситуации. В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с корреспондентом.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
2 июля, 18:51Голосование по поправкам в Конституцию
На петербургском участке, где пострадал журналист, выявили нарушения
064200
Обсудить 1
ГУМВДАлександр ГоровойЭлла ПамфиловаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БегловЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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