Москва направила врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московские врачи впервые отправились на межгосударственный выезд для помощи казахским специалистам в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
"Бригада из 22 столичных медиков отправилась в Казахстан, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляют нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы, и Руслан Маер, заведующий организационно-методическим отделом по хирургии департамента здравоохранения Москвы. Это первый межгосударственный медицинский выезд врачей департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе бригады - пульмонолог, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, врач-рентгенолог КТ и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров - инфекционных больниц №1 и №2, городских клинических больниц №4, №51, №15 им. О.М. Филатова, №29 им. Н.Э. Баумана, им. И.В. Давыдовского, МКНЦ им. А.С. Логинова, Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.
"Столичные специалисты оценят обстановку в Республике и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", - рассказали в пресс-службе.
Ранее бригады столичных врачей были направлены в несколько российских регионов: в республики Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский край, во Владимир и Псков, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, в Тыву, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.