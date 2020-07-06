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Москва направила врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом
Московские врачи впервые отправились на межгосударственный выезд для помощи казахским специалистам в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Москва направила врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

16:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московские врачи впервые отправились на межгосударственный выезд для помощи казахским специалистам в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
"Бригада из 22 столичных медиков отправилась в Казахстан, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляют нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы, и Руслан Маер, заведующий организационно-методическим отделом по хирургии департамента здравоохранения Москвы. Это первый межгосударственный медицинский выезд врачей департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в составе бригады - пульмонолог, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, врач-рентгенолог КТ и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров - инфекционных больниц №1 и №2, городских клинических больниц №4, №51, №15 им. О.М. Филатова, №29 им. Н.Э. Баумана, им. И.В. Давыдовского, МКНЦ им. А.С. Логинова, Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.
"Столичные специалисты оценят обстановку в Республике и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", - рассказали в пресс-службе.
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Ранее бригады столичных врачей были направлены в несколько российских регионов: в республики Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский край, во Владимир и Псков, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, в Тыву, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваЗабайкальский крайХанты-МансийскОбщество
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