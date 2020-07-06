Москва направила врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

Отмечается, что в составе бригады - пульмонолог, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, врач-рентгенолог КТ и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров - инфекционных больниц №1 и №2, городских клинических больниц №4, №51, №15 им. О.М. Филатова, №29 им. Н.Э. Баумана, им. И.В. Давыдовского, МКНЦ им. А.С. Логинова, Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.